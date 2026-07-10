Guido Rodríguez: de la necesidad de marcar objetivos en el Valencia CF a la añoranza de Mestalla

Lo que funciona no se toca, y eso mismo han debido pensar tanto Guido Rodríguez como el Valencia CF. El argentino fue presentado este jueves como nuevo fichaje del equipo de Mestalla después de haber jugado allí la segunda mitad de la temporada pasada. La postura del club y del entrenador, Carlos Corberán, ha sido fundamental: "Me demostraron enseguida las ganas que tenían de que continuara", afirma.

Guido Rodríguez rescindió contrato con el West Ham el pasado mes de enero y firmó por seis meses como agente libre con el Valencia, con el objetivo de sumar minutos y sensaciones de cara a una posible convocatoria para el Mundial. Esta no se llegó a producir, pero su gran rendimiento y su liderazgo hicieron que desde la directiva tuvieran claro que debía ser una pieza clave para la 26/27. Tras los vaivenes típicos de una negociación, el argentino de 32 años ha firmado por dos temporadas más una opcional. "No tuve dudas de venir. A esta edad analizas qué es lo que quieres para ti y para tu familia, pero estamos todos contentos de que hoy esté aquí", cuenta.

Guido Rodríguez: “Estoy aquí para ayudar al Valencia y llevarlo a donde se merece” / Daniel Tortajada

Un año especial

El jugador quiso destacar que desde el primer momento el club le demostró que la siguiente temporada no será una más: "Me comentaron que no van a vender jugadores importantes y que quieren hacer un proyecto bueno". Aunque sobre el tema de Europa no se moja: "Es importante marcar objetivos, pero primero hay que entender en qué momento estamos. Lo que acabe pasando depende de los jugadores, del club, de la afición y también de la prensa", comenta.

También será un año importante para la identidad del club, puesto que se trata de la última campaña de Mestalla. "Entiendo que despedirse del campo puede ser algo agridulce para los aficionados, pero el Nuevo Mestalla también significa dar un paso hacia delante. Es un año para estar juntos y disfrutar de Mestalla", afirmaba.

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Su rendimiento

En los seis meses que Guido jugó la temporada pasada, encandiló a todos. No solo por los 17 partidos disputados (16 en Liga y 1 en Copa del Rey) ni por los cuatro goles que anotó, sino porque rápidamente se erigió como un líder tanto dentro como fuera del terreno de juego. Como veterano y campeón del mundo y bicampeón de América, el argentino supo liderar a un equipo que pasó de estar en descenso a quedarse a las puertas de Europa.

"Voy a dar todo lo que tengo y ya se me juzgará, yo el primero porque tengo autocrítica. Me responsabilizo de lo que ocurre para poder ayudar al equipo y responder a la gente", aseguraba el argentino.

Guido también ha querido dejar claro lo que supone para él firmar por el Valencia: "Llegar a un gran club como este es un orgullo. Aquí ha habido grandes jugadores argentinos que veía cuando era pequeño. Tengo muchas ganas de ponerme la camiseta y salir a jugar, pero también del proceso de ponerse a punto durante la pretemporada", concluyó.