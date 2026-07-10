¿Cuándo juega España la semifinal? Fecha y hora de su próximo partido del Mundial

Seis han sido las veces que España ha pasado a cuartos de final, y una vez superado ese obstáculo tendrán que verse las caras con la selección francesa, quién venció a Marruecos con dos goles y dejando el marcador marroquí a cero. El sueño de un segundo mundial parece cada vez más una realidad, y así lo han confirmado sus jugadores al ganar a Bélgica lo que les otorga el pase a las semifinales. Y a dos pasos de poder colocar esa segunda estrella sobre el emblema español.

Esta será la segunda vez que la selección de nuestro país dispute una semifinal; la anterior, cómo bien sabrán, en 2010 cuando ganaron el mundial con el gol de Andrés Iniesta. A escasos partidos de la final del mundial, España sigue invicta con cinco victorias y un empate, en el que destaca Mikel Oryazabal como máximo goleador.

¿CUÁNDO JUEGA ESPAÑA LA SEMIFINAL?

Nuestra selección tratará de ganar a Francia el próximo 14 de julio a las 15:00 (hora estadounidense), 22:00 hora peninsular, una hora menos en las Islas Canarias. Lo hará en en el AT&T Stadium ubicado en Dallas, en el estado de Texas.

¿DÓNDE PUEDO VERLO?

Tienes varias opciones para disfrutar del encuentro; las semifinal de España la puedes ver en abierto en La 1 y en diferido en su app, RTVE Play.

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Por otro lado, DAZN también ofrecerá el partido al adquirir los derechos del Mundial. Esta plataforma de pago retransmite toda la competición a través de la app y de sus diferentes canales.