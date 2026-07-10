El Levante UD une elegancia y tradición en sus camisetas para la temporada 2026/2027

Las tablas del emblemático Teatre Principal de València han servido de escenario del lanzamiento oficial de la primera y la segunda equipación del Levante UD para la temporada 2026/2027. La elástica luce el patrocinio de Sesame, tecnológica valenciana.

En una sesión de fotos única, futbolistas del primer equipo masculino (Iván Romero, Unai Elgezabal, Etta Eyong, Roger Brugué, Carlos Espí, Carlos Álvarez y Nacho Pérez, luciendo ambas equipaciones), del femenino (Alma Velasco y María Gabaldón, luciendo la primera equipación) y de la Fundación Levante UD (Teresa Jorquera y Andreu Roig, también con la primera equipación) han sido los encargados de dar vida al estreno, que el Levante UD ha querido hacer de forma conjunta porque ambas equipaciones se complementan en los detalles y prendas.

Con el lanzamiento oficial, el club abre desde hoy una preventa exclusiva de la primera y la segunda equipación en la tienda online. Todos los aficionados que realicen su pedido a través de la web podrán recogerlo en un plazo de dos semanas, concretamente a partir del 24 de julio, fecha en la que las camisetas también estarán disponibles para su compra directa en la tienda física.

Detalles de la primera equipación / LUD

Además, para los más impacientes, la chaqueta prepartido oficial (anthem jacket) ya está a la venta hoy mismo a partir de las 16:00 horas, tanto online como en la Tenda Granota (cuyo horario de verano se mantiene de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas).

Diez años con Macron

Macron ha apostado decididamente por la elegancia y la sofisticación. La primera equipación reinterpreta las barras blaugranes con un corte clásico, mientras que la segunda recupera la esencia histórica blanquinegra. Una de las grandes novedades de este año es la versatilidad, ya que las prendas están concebidas para poder combinar los pantalones y las camisetas de la primera y la segunda equipación entre sí, ofreciendo una estética rompedora y adaptable sobre el terreno de juego.

Los detalles técnicos de las equipaciones

La nueva primera equipación 2026/27 mantiene las icónicas franjas verticales en blaugrana que definen al Levante UD. La camiseta presenta un elegante cuello de polo de punto en color blanco roto, realzado por finas líneas azulgranas que se replican en los puños de las mangas. En el pecho se encuentra el Macron Hero, bordado en blanco roto en el lado derecho, y el parche con el escudo del club posicionado sobre el corazón.

La primera camiseta está confeccionada con Eco 3D Knit Matrix, uno de los nuevos tejidos desarrollados por Macron para la temporada 2026/27. Su construcción tridimensional única crea un refinado efecto de relieve que realza el diseño de la prenda, mientras que la estructura del tejido garantiza durabilidad, elasticidad mecánica natural y un confort óptimo durante la actividad deportiva.

La primera equipación se completa con unos pantalones cortos azul marino con cordón de ajuste en color granate y ribetes en blanco roto en las perneras, mientras que las medias muestran franjas horizontales alternas en granate y azul marino, realzadas por una fina línea blanca central.

El segundo equipaje / LUD

Para la nueva temporada, el Levante UD también desvela una elegante segunda equipación 2026/27, que conserva el motivo de las franjas verticales pero lo reinterpreta a través de una combinación de colores negro y blanco roto. La camiseta se distingue por un cuello de polo de punto en blanco roto rematado con finas líneas en azul marino y granate, un detalle que también se repite en los puños de las mangas. En el pecho, el Macron Hero está bordado en rojo en el lado derecho, mientras que el parche con el escudo del club se aplica a la izquierda.

La segunda equipación se completa con unos pantalones cortos en blanco roto con cordón de ajuste granate y ribetes terminados con detalles en granate y azul marino. Las medias a juego, también en blanco roto, presentan dos bandas horizontales con los colores del club en el centro.

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La segunda camiseta cuenta con un corte Slim Fit y está confeccionada principalmente con Eco Exalock, un tejido producido a partir de poliéster 100% reciclado posconsumo, al igual que todos los Eco Fabrics de Macron. El panel trasero de Eco Micromesh y las inserciones de Eco Mesh garantizan además ligereza, comodidad y una excelente transpirabilidad, reforzando el compromiso de Macron con una producción cada vez más sostenible.