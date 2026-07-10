Ryunosuke Sato, en su presentación: "Es mi reto personal crecer en el Valencia CF"

Ryunosuke Sato ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Valencia. El centrocampista japonés se mostró ilusionado por iniciar esta nueva etapa en Mestalla y dejó claro que vestir la camiseta valencianista era su prioridad desde el primer momento.

"Yo quería venir al Valencia, era mi deseo. Así que no he dudado ni un instante. Es mi reto personal crecer en este club", aseguró durante su presentación oficial, evidenciando el entusiasmo con el que afronta su llegada al conjunto dirigido por Carlos Corberán.

Sato también destacó el atractivo del fútbol español y explicó que competir en LaLiga supone un paso importante en su carrera. "Considero que LaLiga es la mejor liga del mundo, tanto por el nivel de juego como por los aficionados", afirmó. Sobre su nuevo equipo, resaltó la intensidad de su estilo de juego: "El Valencia es un equipo muy rápido y que trabaja muchísimo. Espero aportar".

Sato posa junto a una imagen del futur Nou Mestalla / J. M. López

El futbolista japonés explicó además el motivo de la elección del dorsal que lucirá esta temporada, el 39. "Era mi número favorito cuando jugué en Okayama y por eso lo he elegido", señaló. En sus primeros días en la Ciudad Deportiva de Paterna también ha podido comprobar el nivel de exigencia del grupo. "Los entrenamientos son muy técnicos y rápidos. Lo estoy disfrutando mucho. Hay muchos jugadores muy buenos", comentó, antes de destacar a uno de sus nuevos compañeros: "Si tengo que citar uno, digo Guido, que es muy bueno y casi una leyenda".

La figura de Corberán

Uno de los aspectos que más peso tuvo en su decisión fue la figura de Carlos Corberán. Sato reveló que ambos ya habían mantenido conversaciones antes de cerrar su incorporación al Valencia. "Antes de venir a España ya tuve contacto con él. Ya sé lo que espera de mí y estos días he tenido más contacto. Siento su confianza y queremos avanzar juntos. Yo también tengo confianza en él", explicó.

Sato durante su presentación / J. M. López

En cuanto a su papel sobre el terreno de juego, el japonés aseguró que el técnico valencianista espera que sea un futbolista capaz de generar juego y conectar con el gol gracias a su polivalencia. "Lo que espera de mí es que pueda crear jugadas que conecten con el gol. Valoran mi versatilidad y eso es lo que esperan de mí", indicó.

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Precisamente sobre esa versatilidad quiso matizar cuáles son las posiciones en las que se siente más cómodo. "Puedo jugar de '8', de '10' y también de extremo, que son las posiciones en las que mejor me desenvuelvo", concluyó.