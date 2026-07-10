Así ha sido el debut de Sergio de Larrea con los Dallas Mavericks de la NBA

La andadura de Sergio de Larrea en la NBA ya ha comenzado. Y lo ha hecho con casi media hora de juego en el primer duelo de los Dallas Mavericks en la Summer League. Se notaron los nervios en la elección de tiro del talentoso jugador de 20 años.

El español fue titular en el duelo que terminó con victoria de los Warrios por 90 a 101 y disputó 29 minutos en los que demostró un buen nivel de juego en general. Sus números personales fueron llamativos al acumular 9 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, además de un robo y un tapón.

A su calidad y visión de juego ya han podido comprobar que es un jugador capaz de destacar en defensa, como jugador de equipo y sin miedo a tirar tanto desde la línea de tres como en penetración. El único pero fue su pésima estadística en los triples, ya que anotó uno de 9 intentos, algo que no le permitirían hacer en un duelo de liga oficial de la NBA y que nunca antes le había pasado. Lo dicho, quizá sean los nervios por agradar en su esperado debut.

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Siete jugadores españoles en la Summer League de la NBA

Más allá de Sergio de Larrea, la Summer League reunirá a otros españoles con ganas de arrancar el curso con protagonismo. Hugo González está dispuesto a ganarse el puesto cuanto antes tras una temporada con Boston Celtics en la que cuajó grandes partidos antes de ser relegado a final de temporada. También llegan a la Summer League de la NBA los debutantes Aday Mara (Oklahoma City Thunder), Baba Miller (Los Angeles Clippers) y Ndiaye (Atlanta Hawks). A estos se unen los hermanos Guillermo y Jorge Díaz Graham, incorporados a la estructura de los Mavericks tras fichar por los Texas Legends, equipo vinculado a la franquicia.