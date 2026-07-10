Stole Dimitrievski se une a la pretemporada del Valencia CF: "Espero mejorar lo hecho la temporada pasada"

Stole Dimitrievski ha iniciado este mediodía su tercera temporada como futbolista del Valencia CF, un curso en el que puede darse por fin el contexto con el que creyó fichar por el club en junio de 2024. Entonces, todo apuntaba que Giorgi Mamardashvili iba a ser vendido, pero el traspaso al Liverpool terminaría aplazándose un año. Ahora, tras una campaña en la que acabó afianzándose como titular, el normacedonio llega a la pretemporada con la ambición de ser el número '1' de la portería blanquinegra de principio a fin, desde la primera jornada de LaLiga que enfrentará a los de Carlos Corberán con el Real Betis.

Hace un año, el técnico prefirió apostar por la cesión de Julen Agirrezabala para ofrecerle la titularidad. Sin embargo, entre lesiones y el rendimiento superior de Dimitrievski, el vasco perdió el estatus con el que vino en verano y nadie se planteó en la entidad de Mestalla ningún intento por ejecutar la opción de compra que existía de 12 millones de euros para quedarse con el portero del Athletic Club. La extraordinaria segunda vuelta del normacedonio le afianzó en el arco e hizo que hoy el Valencia no piense en reforzarse con un guardameta teóricamente titular. Ese rol es para Dimitrievski.

Dos años de espera

A la tercera será la vencida. Dimitrievski empieza el trabajo de verano de 2026 como hubiese deseado hacerlo en 2024. Habrá fichaje para la portería, pero la idea es que no suponga una inversión excesiva y, si el ex del Rayo Vallecano no baja el listón, sea un meta que mantenga la tensión competitiva y pueda tener su oportunidad en una competición como la Copa del Rey. No obstante, en la élite del deporte profesional cualquier previsión de este tipo se condiciona siempre al rendimiento. Lo que está claro es que Dimitrievski tendrá en sus manos, más cerca que nunca, un papel protagonista como portero del Valencia.

DIMITRIEVSKI EN SAN MAMÉS / VCF

Este mediodía, Stole Dimitrievski, junto con el turco Cenk Özkacar, pasa las pruebas médicas antes de acudir a la Ciutat Esportiva e incorporarse por la tarde a los entrenamientos de pretemporada del equipo. Los jugadores internacionales, el caso de ambos, como los de Aliou Dieng y Javi Guerra, han tenido unos días extra de vacaciones.

El giro que ha vivido la situación del arquero normacedonio se manifestó con la ejecución del Valencia CF de la cláusula de ampliación de su contrato por dos temporadas, además de un aumento salarial y un plus económico en torno a 500.000 euros.

"Acabo de llegar, vamos despacio"

A su llegada a la clínica, Stole fue escueto en sus palabras a los medios de comunicación, aunque lanzó un mensaje claro: espera mejorar lo hecho el pasado curso y poder despedirse de Mestalla en Europa con vistas a la temporada 27/28 en el Nuevo Mestalla. "Sí espero mejorar la temporada pasada". Sobre la cuestión de la titularidad en la portería, el de Macedonia del Norte prefirió ser cauto: "Acabo de llegar, despacio".

Por fin, a la tercera, 'Dimi' encara su tercera temporada como valencianista con el cartel de portero de referencia. Aun así, la planificación de la portería sigue abierta. Al objetivo de fichar un segundo portero se une la idea dominante de que el tercero sea el joven Raúl Jiménez, tal y como ha ido informado SUPER.

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Por último, Cenk Özkacar regresa tras un préstamo al Colonia. Los alemanes han decidido no ejercer la opción de compra y el turco vuelve a la disciplina del equipo, si bien, no entra en los planes del cuerpo técnico.