De Antonio Orozco a Aitana y Ana Mena: así se vivió el gol de Merino durante los conciertos
El combinado nacional avanza a semifinales del Mundial 2026 gracias al tanto de Mikel Merino, provocando una ola de júbilo en distintos puntos del país y en escenarios musicales.
España entero rugió con el gol de Mikel Merino a Bélgica, en el minuto 88 del partido de cuartos de final del Mundial 2026. El tanto del futbolista navarro clasificaba a España para las semifinales, que disputará el próximo martes ante Francia.
Como ya ha sucedido en los últimos torneos que ha jugado la Roja, amigos y familiares se reúnen para apoyar al combinado nacional. Los bares de distintos municipios valencianos estaban abarrotados de personas, todos con las camisetas de España, viendo el partido por televisión.
El encuentro, por otro lado, coincidía con otros eventos a la misma hora. Es el caso de los conciertos, donde se vivió con la misma pasión el partido de la selección. Uno de ellos se vivía en Almería. El artista Antonio Orozco, dentro de su gira 2026, actuaba en la plaza de toros almeriense. El concierto coincidía en hora con el España-Bélgica, y se atrasó para que todos los asistentes pudieran seguirlo en las pantallas. Orozco, con su camiseta roja, su equipo y el resto de personas estallaron con el pitido final y el pase a semifinales.
También Aitana y todos su seguidores vibraron en Zaragoza con la clasificación del equipo de De Lafuente. La extriunfita sacó la bandera de España y animó al públicó a cantar el 'lo, lo, lo, lo, lo" y se enfundó la elástica blanca para los últimos minutos de actuación.
Ana Mena coge la bufanda
Por su Ana Mena protagonizaba un concierto dentro de su gira Summer Affair Tour en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, en Málaga. Durante una de las canciones, fue la propia artista la que preguntó ¿gol de España?, y ante el júbilo del público cogió una bufanda y la ondeó al viento.
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