Mario Saint-Supéry, talento nacional para Valencia Basket

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el base español Mario Saint-Supéry (1,94m, Málaga, 14/04/2006, 20 años) para que se incorpore a la primera plantilla masculina para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. El internacional español regresa de este modo al baloncesto nacional tras su etapa en la NCAA para ponerse a las órdenes de Xavi Albert.

En un contexto de continuo éxodo de talento a tierras americanas, el jugador andaluz, conocido como el Principito, ha visto en Valencia Basket el proyecto perfecto para seguir desarrollando su carrera, apostando por finalizar su época universitaria y volver a España para demostrar su habilidad al máximo nivel competitivo. Saint-Supéry llega además con buenas sensaciones de esta aventura americana, en la que se ha ido hasta los 8,6 puntos y 3,8 asistencias para 11 de valoración de media.

Una trayectoria precoz quemando etapas

Formado en las categorías de formación del Unicaja Málaga, Saint-Supéry asombró al panorama nacional al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League con apenas 15 años. Tras destacar en su etapa formativa, la continuidad le llega en forma de cesión con el UBU Tizona Burgos, donde firma 11,8 puntos por partido con un 46,5% de acierto en tiros de tres para 11,9 de valoración media por encuentro.

Su progresión llamó la atención de Baxi Manresa, en una nueva cesión por parte de Unicaja que le dio la alternativa al máximo nivel, y el jugador demostró que el salto no le quedaba grande. 33 partidos en Liga Endesa con 8,3 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias de media, para 8,5 de valoración. Precisamente en cuanto a valoración se refiere, llegaría a firmar dobles dígitos hasta en 15 partidos, dejando su mejor marca en 24, firmándola hasta en dos ocasiones. También con el conjunto catalán tuvo la oportunidad de participar en 12 partidos de la Basketball Champions League, en los que llegó a firmar 16 puntos para 18 de valoración como mejor actuación.

Su notable crecimiento llamó la atención de las universidades americanas, que apostaron fuerte por su incorporación. En su primer año en EEUU el base se había adaptado rápidamente para ser también pieza importante, anotando y repartiendo juego, con unos números de 8,6 puntos con un 40,3% de acierto en el tiro exterior y 3,8 asistencias para 11 de valoración media. Esa constante evolución seguirá ahora vistiendo de taronja.

Noticias relacionadas

Talento generacional con España

Mario Saint-Supéry llega avalado por una de las trayectorias internacionales más brillantes del baloncesto nacional. Quemando etapas a velocidad de vértigo en las categorías de formación de la Selección Española, el base malagueño se coronó como MVP del Europeo Sub-16 en 2022, promediando unos espectaculares 21,9 puntos, 6,0 rebotes y 4,1 asistencias por partido para colgarse la medalla de plata. Un año más tarde, repitió metal en el Europeo Sub-18 de 2023. Su meteórica progresión alcanzó el plano internacional definitivo en noviembre de 2024, cuando debutó con la Selección Absoluta con apenas 18 años y 7 meses. Desde entonces se ha consolidado y acumula 13 internacionalidades, un impacto que tuvo por ejemplo su reflejo en el Eurobasket, tras promediar 8,2 puntos y 2,8 asistencias por encuentro.