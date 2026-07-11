Ryu Sato, el japonés con el dorsal 39 que puede jugar de 10 y de extremo en el Valencia CF

El primer japonés de la historia del Valencia ya está aquí: Ryu Sato ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto valencianista. Tras De Haas, Guido y Dieng, el extremo japonés se convierte en el cuarto refuerzo para Carlos Corberán. La influencia de este ha sido clave: "Hablé con él antes de venir aquí y ya sé lo que espera de mí. Estos días ya he tenido un contacto más directo y siento su confianza", destacó.

Llega procedente del FC Tokyo tras el desembolso de cuatro millones de euros y firma para cinco temporadas, a sus escasos 19 años de edad. Debutó con tan solo 16 años en su anterior club, donde se convirtió en el futbolista más joven en tener minutos, y tras una cesión al Fagiano Okayama, donde ganó el premio al Mejor Jugador Joven de la J1 League, regresó a Tokio. En esta pasada temporada ha anotado seis goles y dado una asistencia en 19 partidos oficiales.

Varias opciones sobre la mesa

El Valencia no era su única posibilidad para jugar en Europa; el Feyenoord también pujó fuerte por él. Pero Sato siempre tuvo claro que quería jugar en Mestalla: "Quería venir a Valencia, era mi deseo y no dudé en elegirlo; ahora tengo el reto de crecer aquí. Se trata de un club muy importante; cada vez soy más consciente de ello y me alegro mucho de poder ser un miembro más".

Además, también se deshizo en elogios sobre el club y la liga: "Todos los jugadores japoneses saben lo que es el Valencia; está muy bien valorado. Cuando supieron que iba a fichar se sorprendieron y me dieron la enhorabuena". "La liga española es la mejor del mundo, tanto en juego como en afición", añadió.

Como jugador

Si algo destaca del nuevo fichaje es su polivalencia. En su debut jugaba de "8", pero también lo ha hecho de "10", posición que ocupó el año pasado en Japón, y de extremo izquierdo. El japonés ya lleva unos días en España y ya ha empezado a entrenar, tanto en solitario como con el grupo. "Voy poco a poco, ya he tocado balón y el feeling es bueno, además, los compañeros me están tratando muy bien". "Me ha sorprendido lo técnicos que son los entrenamientos, pero la verdad es que los estoy disfrutando", afirma.

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Ryu, como ha dicho que le gusta que le llamen, todavía no marca ningún objetivo específico y tan solo espera "superar los resultados del año pasado, pero yendo partido a partido y contando con el apoyo de los aficionados".