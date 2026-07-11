La valenciana de Benetússer que se codea con Penélope Cruz y Javier Bardem en el Mundial 2026

La creadora de contenido María Valero, natural de Benetússer, ha pasado de disfrutar de las tradiciones de su tierra junto al delantero de la selección española, Borja Iglesias, a compartir instantáneas con una de las parejas más conocidas del cine español: Penélope Cruz y Javier Bardem.

La valenciana ha acompañado al futbolista del Celta de Vigo durante el partido de la selección española contra Bélgica en el Mundial 2026, donde ambos han coincidido con los dos actores, grandes aficionados del combinado nacional. Cruz y Bardem han estado presentes en buena parte de los encuentros de España en Estados Unidos, ambos enfundados en la camiseta de La Roja, siguiendo de cerca la evolución del equipo de Luis de la Fuente y aprovechando también para visitar a los jugadores durante los entrenamientos.

Fue precisamente en una de esas visitas cuando el actor galardonado con un premio Óscar conoció personalmente al delantero gallego. Iglesias agradeció públicamente la implicación social de Bardem y confesó que había sido un auténtico privilegio conocer al intérprete. Por su parte, el protagonista de ‘El buen patrón’ respondió con un mensaje lleno de cariño hacia el futbolista, al que definió como "una persona bonita e inspiradora".

Como muestra de ese encuentro, Borja Iglesias regaló a Bardem una camiseta oficial de la selección española con su nombre y su dorsal. El actor cumplió su promesa y acudió al siguiente compromiso de España luciendo la elástica del delantero, un gesto que no pasó desapercibido ni para las cámaras ni para los aficionados.

Borja Iglesias y María Valero, vestidos de falleros. / Instagram

Tras el encuentro de cuartos de final, ambos volvieron a coincidir. En esta ocasión, la fotografía compartida por Borja Iglesias reunió también a sus respectivas parejas: Penélope Cruz y María Valero, una imagen que refleja la buena sintonía que ha surgido entre las dos parejas durante la estancia de la selección en Estados Unidos.

Para María Valero no es la primera vez que acapara la atención mediática por acompañar al internacional español. El año pasado, la influencer de Benetússer regresó a su tierra junto a Borja Iglesias para vivir de cerca las Fallas. Ambos participaron en la tradicional Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, y compartieron en redes sociales varias imágenes vestidos para la ocasión, además de un vídeo bailando juntos que fue muy celebrado por sus seguidores.

Presencia en las fallas

La presencia de la pareja en las Fallas tuvo un significado especial para María Valero, ya que suponía disfrutar de una de las tradiciones más importantes de la Comunitat Valenciana junto al futbolista gallego, que mantiene un estrecho vínculo con esta tierra después de haberse formado durante varios años en las canteras del Valencia CF y del Villarreal CF antes de recalar en el Celta.

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Ahora, el destino ha querido que la valenciana comparta otra experiencia muy distinta, esta vez al otro lado del Atlántico. Entre partidos de la selección española, encuentros con figuras del cine internacional y fotografías junto a Penélope Cruz y Javier Bardem, María Valero se ha convertido en una de las acompañantes más visibles del Mundial, demostrando que su historia junto a Borja Iglesias trasciende ya el ámbito deportivo.