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Carlos Espí: "Tenía muchas ganas de ver a mis compañeros, ha sido una semana bonita"

El delantero del Levante afronta la pretemporada con ilusión y ganas de competir tras superar la semana de trabajo más intenso

Carlos Espí: "El gol es lo más importante para el delantero"

Carlos Espí: "El gol es lo más importante para el delantero"

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María Bas

Valencia

El delantero del Levante Carlos Espí, clave con sus goles en el tramo final de la pasada campaña en la salvación del equipo valenciano, señaló, tras haber completado la primera semana de pretemporada, que la afrontó con muchas ganas de ver a sus compañeros y que han sido días bonitos y de mucho trabajo.

“Tenía muchas ganas de ver a mis compañeros, de estar con ellos y ha sido una semana muy bonita, de mucho trabajo, pero de mucha ilusión”, señaló en declaraciones a los medios del club. "Tenía muchas ganas de estar compitiendo y de jugar con mis compañeros", agregó.

Espí realizó estas declaraciones tras el triunfo por 2-1 ante el Leganés este sábado en la ciudad deportiva de Buñol en el primer encuentro de preparación.

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Partido complicado

“Ha sido un partido complicado y duro porque era el primero y queríamos ver cómo estaba el equipo, cómo estábamos en juego, en intensidad… La verdad es que estamos muy contentos por la victoria”, afirmó el delantero de Tavernes de la Valldigna, que anotó el primer tanto de su equipo. "Siempre meter un gol es lo más importante que le puede pasar a un delantero”, dijo Espí, que afirmó estar muy contento.

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