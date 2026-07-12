Mariano Rajoy calienta el España-Francia y París entra en cólera: "Tiene una plantilla de altísimo nivel pero sin franceses"

Llega cargadito de alto voltaje el España-Francia de las semifinales del Mundial, un partido que se disputará el próximo martes a las 21 horas. Y ha sido precisamente desde la diplomacia donde se ha abierto la caja de los truenos. El protagonista ha sido el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, a través de la columna que está publicando en el diario El Debate durante el campeonato mundialista.

El que fuera presidente del Partido Popular se pregunta, dentro de su escrito, qué pasará en el duelo entre españoles y galos y admite que "no resulta fácil dar una respuesta a semejante pregunta". Rajoy, sin entrar en mayores detalles, reflexiona que "Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA", relata. Y es ahí donde Rajoy ha pisado el cayo del país vecino." Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable", apunta.

Quejas desde Francia

La respuesta no se ha hecho esperar y el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, calificó este domingo de "absolutamente inaceptables" las declaraciones del expresidente del Gobierno español. "Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", afirmó Nuñez en una entrevista en la televisión BMF TV al ser preguntado por las palabras del exjefe del Ejecutivo español.

Noticias relacionadas

El ministro defendió que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y lamentó que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.