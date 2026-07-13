Iván Ortolá se impone en el duelo valenciano de Moto2

Iván Ortolá se hizo con la victoria en el Gran Premio de Alemania de Moto2 tras realizar una carrera perfecta, con pole, victoria y dominando desde la primera hasta la última curva. Tan solo Daniel Holgado pudo hacer sombra al campeón, disputándole una ajustada última vuelta en la que el de Torrent exprimió todo su potencial para cruzar primero la bandera a cuadros. Izan Guevara completó el podio mientras que el líder de la categoría, Manu González, solo pudo ser sexto, su peor resultado de la temporada.

La salida fue limpia, con el grupo muy estirado y Ortolá manteniendo la primera plaza, mientras Guevara se lanzaba en su persecución y Manu González se enzarzaba en una batalla con Dani Holgado, futuro piloto del Gresini de MotoGP. Ya en los primeros compases de la segunda vuelta se sucedían los ataques en un escenario más propio de final de carrera. Superado ese inicio intenso las aguas se calmaron con todos centrados en no meterse en batallas innecesarias y, de paso, en evitar que Ortolá consolidara su objetivo de poner tierra de por medio.

Superado el ecuadro de la carrera se produjeron algunas caídas, como las de Aron Canet, Celestino Viett o David Alonso, quien peleaba por la cuarta plaza. No estaba todo dicho, ni mucho menos, faltaban muchos kilómetros por delante y con Guevara a casi dos segundos en la tercera plaza, Holgado echó el resto y se lanzó en persecución de Ortolá.

Prácticamente juntos afrontaron la última vuelta, con Ortolá siempre por delante, dispuesto a no hacer ni una pequeña concesión y cerrar la carrera como la había comenzado, en la primera plaza. Haciendo gala de todas su armas, cerró la puerta a su rival en todas y cada una de las curvas y cruzó la bandera a cuadros en la primera posición. A tres segundos pasó Guevara, con el líder del Mundial siendo superado en el último instante por Furusato para finalizar en la sexta plaza.

Hachazo de Marc Márquez

Pole, sprint, líder todas las vueltas y victoria en carrera. El fin de semana perfecto de Marc Márquez en su jardín, en el Gran Premio de Alemania. El de Cervera demostró que estos siguen siendo sus dominios y cerró la cita con un botín de 37 puntos que lo acercan de forma fulgurante al liderato de la general.

Un botín que cobra más fuerza teniendo en cuenta que los pilotos que marchan por delante en esa tabla se descartaron por sí solos. Marco Bezzecchi, que llegaba a Alemania en la segunda posición de la general, se fue al suelo en la Q2 y sufrió una fractura de clavícula que lo dejó fuera de juego y sin puntos por cuarto domingo consecutivo. Fabio Di Giannantonio, uno de los más regulares del campeonato (no había hecho ningún cero de domingo), venía en zona de Top-3 pero también se fue al suelo, en su caso este domingo mientras perseguía a las TrackHouse después de una muy mala salida.

Jorge Martín, líder del campeonato, solo pudo ser quinto, por lo que sumó solo 11 puntos. Estos, sumados a los cuatro de la sprint, dejan un botín total de 15 unidades para el madrileño que le permiten mantener la primera plaza, aunque con menos margen del esperado. Se antoja también poco comparado con los 37 de un Marc que elevan al catalán hasta la tercera plaza con un total de 190 puntos. A 18 del líder, muchos menos que los 102 de desventaja con los que afrontó Mugello cinco grandes premios atrás.

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Sin hacer mucho ruido, entre Jorge y Marc se ha colocado Ai Ogura. El piloto japonés llega en plena progresión y tras ganar en Assen hace 15 días, volvió a subir al podio. Veinte puntos más para su cuenta particular que lo sitúan en la segunda plaza de la general, a 14 puntos de Martín.