Los 19 del 19: Lamine Yamal cumple años con su gran partido en el Mundial aún por llegar

Si uno consulta la tabla de máximos goleadores del Mundial, a falta de solo cuatro partidos para su conclusión, se encuentra con una colección incomparable de estrellas del fútbol actual. A saber: Leo Messi, Kylian Mbappé (8), Erling Haaland (7), Harry Kane, Jude Bellingham (6) y Ousmane Dembélé (5). Michael Olise no aparece en esa clasificación, sin goles por ahora en esta cita, pero lidera la de asistencias (5).

Sólo hay, en fin, un gran nombre propio todavía vivo en el Mundial al que se echa de menos en el anterior párrafo. Sí, es Lamine Yamal. Y aquí corresponde mencionar los atenuantes. El primero es que la estrella del Barça llegó lesionado a la concentración mundialista y solo ha disputado dos partidos completos, los dos últimos. El segundo es que, al fin y al cabo, hasta hace unas horas solo tenía 18 años.

Hoy, en la víspera de la semifinal contra Francia, el 19 de España cumple 19 años con la autocrítica hecha de que puede dar mucho más de sí mismo en este Mundial. Más allá todavía, convencido de que su gran partido está por llegar. Y quizá la mejor de las noticias para España a estas alturas es haya sido capaz de alcanzar el penúltimo escalón del Mundial sin disfrutar de la mejor versión de su mejor futbolista.

La autocrítica de Lamine

"Creo que puedo ser mejor", confesaba a 'Mundo Deportivo' antes del partido de cuartos de final frente a Bélgica, reivindicando "va a llegar ese partido" redondo que todos los aficionados españoles esperan de él: "Todo este proceso me lo he tomado con calma para poder llegar bien a este momento. Me encuentro muy bien, con muchas ganas de demostrar lo que somos como España y lo que soy yo".

Me encuentro muy bien, con muchas ganas de demostrar lo que somos como España y lo que soy yo Lamine Yamal

Cuando habla del "proceso" se refiere a la puesta a punto desde que el 22 de abril se dañó los isquiotibiales de su pierna izquierda ejecutando (y marcando) un penalti en el Barça-Celta. El parte médico del club, de forma llamativa, informó de la dolencia aclarando que estaría plenamente recuperado para disputar el Mundial si no surgían dificultades en la recuperación.

Los plazos, en efecto, se cumplieron y Lamine se presentó en el debut contra Cabo Verde con el alta médica y ya un par de entrenamientos completos en sus piernas. Aquel día, con España atascada frente a los africanos, jugó 19 minutos. En el segundo partido fue ya titular, pero el 3-0 al descanso frente a Arabia Saudí, con su único gol en lo que va de sorteo, llevó a De la Fuente a optar por la prudencia, ahorrándole toda la segunda parte.

Lamine Yamal celebra su único gol del Mundial, contra Arabia Saudí. / Angel Martínez / EFE

Frente a Uruguay y Austria ya jugó la mayor parte del encuentro y ante Portugal y Bélgica recuperó ya su estatus normal, el de no ser sustituido si el partido está todavía abierto. En ninguno de los dos partidos brilló. Ante los lusos, Nuno Mendes le frenó en seco y tampoco pudo marcar la diferencia cuando el del PSG se lesionó. Frente a los belgas, sus compañeros le buscaron con una insistencia hasta excesiva, pero Lamine no consiguió generar el peligro habitual.

Contra Francia: tres goles en dos partidos

"Me voy notando mucho mejor, venía de lesión y cada semana que pase estaré mejor. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien y que estoy preparado", prometió el chico después de eliminar a Bélgica el pasado viernes. Los precedentes, desde luego, invitan al optimismo para la semifinal: en sus dos únicos partidos contra Francia, las semifinales de la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025, ha marcado tres goles.

Luis de la Fuente abraza a Lamine tras la victoria contra Bélgica. / AFP7 vía Europa Press

"Sabemos que el mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez al nivel que estamos acostumbrados. Ahora es un jugador muy peligroso para los rivales, porque está con mucha motivación, pero debemos calmarle para que esa motivación no se convierta en ansiedad", apuntó De la Fuente antes del partido contra Bélgica.

Es un jugador muy peligroso para los rivales, porque está con mucha motivación, pero debemos calmarle para que esa motivación no se convierta en ansiedad Luis de la Fuente

Esa "ansiedad" que mencionó el seleccionador se pudo apreciar en algunos pasajes del duelo de cuartos de final, en los que Lamine se atascó en protestar de algunas decisiones del árbitro en la primera parte que le llevaron a cierta frustración. O a sacar el carácter, según se mire. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que todavía tiene 19 años. Y los cumple hoy.