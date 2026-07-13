El Levante UD ata la cesión de Hugo Sotelo desde Vigo

Hugo Sotelo se convertirá en el segundo fichaje del Levante UD para la próxima temporada, después de que el club granota y el Celta de Vigo acelerasen las negociaciones en los últimos días para la cesión del mediocentro. Tal y como informó el Faro de Vigo, el acuerdo está a expensas de cerrar la opción de compra que tendrá el conjunto granota a final de esta temporada, algo que podría quedar resuelto en las próximas horas.

Desde hace semanas el Levante ha mostrado un importante interés por el jugador céltico, convencido de que es un perfil de futbolista que encaja en el sistema de Luis Castro de cara a la nueva temporada. Las salidas de Pablo Martínez, Ugo Raghouber, Unai Vencedor e Iker Losada, además, obligaban a la secretaría técnica a reforzar una posición clave en el esquema del luso.

Las conversaciones con el Celta, que había señalado a Sotelo como uno de los futbolistas a los que debía salir en este mercado estival ante la perspectiva de disfrutar de pocos minutos, se intensificaron en las últimas horas y los clubes confiaban en que todo quedase zanjado a principios de semana.

La cuestión gira ahora mismo en torno a la opción de compra que se va a fijar en el acuerdo y, una vez resuelta esa cuestión, se dará oficialidad al acuerdo que convertirá a Sotelo en el segundo refuerzo del Levante UD de cara a la próxima temporada en Primera División, tras el fichaje de Enzo Bardeli.

Talento para Luis Castro

El futbolista de 22 años llegará a Orriols con el objetivo de reivindicarse después de una temporada irregular donde su rendimiento fue de más a menos. El centrocampista comenzó el curso siendo importante para Claudio Giráldez, pero terminó relegado a un plano secundario en la medular celeste. El jugador vigués disputó 20 partidos de liga el curso pasado, donde firmó dos asistencias. Además, debutó en la UEFA Europa League.

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Ante su falta de minutos en el Celta de Vigo, que además ha incorporado a Aleix Febas en su posición, Sotelo aterrizará en el Ciutat de València con ganas de sumar minutos en Primera División en su primera experiencia lejos de Balaídos.