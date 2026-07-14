Aplazado el Valencia-Betis de la primera jornada de Liga: Esta es la nueva fecha del partido en Mestalla

Fumata blanca. La primera jornada de LaLiga estaba en peligro y finalmente ha quedado aplazada. Al menos en lo que al Valencia se refiere.

El caso es que los jugadores tienen derecho a tener unas vacaciones mínimas después de competir y no hay que olvidar que el campeonato arranca el fin de semana del 14 al 16 de agosto. El impacto de las posibles semifinales y final del Mundial 2026 ha afectado de lleno al Valencia-Betis, previsto para el ese fin de semana.

El cuadro verdiblanco tiene todavía en la competición mundialista a Lo Celso, internacional por argentina y había pedido el aplazamiento.

Los horarios de los partidos

Este martes, la Liga ha hecho públicos los horarios de esta primera jornada, y el partido del Valencia-Betis, en Mestalla, se disputará el martes 25 de agosto a las 21 horas. De hecho, este partido se celebrará después de la segunda jornada, fijada el 22 de agosto a las 19.30 horas ante el Celta, también en el coliseo de la avenida de Suecia. La tercera jornada será el domingo 30 a las 19.30 horas en Riazor ante el Deportivo de la Coruña.

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Lo que esconde el aplazamiento

Con la ley en la mano, el Betis tiene el derecho a pedir el aplazamiento, aunque sea por un único futbolista, el argentino Lo Celso. Pero esa semana más de entrenamientos, permitirá al técnico Manuel Pellegrini poner a punto a futbolistas con una pretemporada atípica, precisamente por el Mundial. Es el caso del mexicano Álvaro Fidalgo y del colombiano Cucho Hernández. También de otros jugadores que se recuperan de lesiones como Abde Ezzalzouli y Antony.