Daniel Holgado e Iván Ortolá definen su futuro para el Mundial de 2027
El piloto de Aspar Team dará el salto a MotoGP de la mano de Ducati Gresini, como ya desveló Jorge Martínez Aspar en SUPER el pasado mes de mayo
El de Torrent, por su parte, renueva con MSi Racing y continuará curtiéndose en Moto2 al menos un año más
Son dos de los pilotos del momento y vienen de protagonizar una de las batallas de la temporada en el GP de Sachsenring
Rafa Jarque
Mientras la temporada 2026 cruza su ecuador, el Mundial del año 2027 empieza a definirse en las tres categorías del motociclismo: Moto3, Moto2 y Moto GP. Durante las últimas semanas, algunas de las confirmaciones oficiales han tenido a pilotos valencianos como principales protagonistas, cocretamente a Daniel Holgado e Iván Ortolá, los dos grandes protagonistas en Moto2 del último GP de Alemania, que ya saben al cien por cien sus planes para el año que viene.
Justo antes de aterrizar en Sachsenring, el equipo Ducati Gresini hizo oficial el fichaje de Daniel Holgado para 2027 en MotoGP, un salto a la categoría reina que ya desveló SUPER en una entrevista a Jorge Martínez Aspar. "Los dos se van a MotoGP, no está dicho oficialmente pero yo tengo claro que se van los dos, porque son dos grandísimos pilotos, tanto Dani (Holgado) como David (Alonso) y ya estamos buscando pilotos", decía el dueño del equipo Apar el pasado 1 de mayo sobre sus dos pilotos de Moto2.
Holgado dará el salto a la categoría reina como uno de los protegidos de Marc Márquez, y es que el campeón español ha dicho públicamente en varias ocasiones que el de Aspar es uno de sus pilotos favoritos en los que más expectativas tiene de cara al futuro.
Ortolá renueva con MSi Racing
Iván Ortolá también es conocedor de sus planes para 2027, aunque en su caso tendrá que esperar para dar el salto a la categoría reina, pues la decisión ha sido la de curtirse al menos un año más en Moto2. El equipo MSi Racing anunció recientemente su renovación de cara a la temporada que viene, en la que ambiciona ser campeón del mundo y dar el salto a MotoGP por la puerta grande.
Los pilotos del momento en Moto2
Es inegable que Daniel Holgado e Iván Ortolá, ambos valencianos, son dos de los pilotos del momento en Moto2. El domingo pasado protagonizaron uno de los duelos de la temporada, disputándose la victoria en un gran mano a mano en Sachsenring que, finalmente, terminó llevándose el piloto de MSi Racing. Prácticamente juntos afrontaron la última vuelta, con Ortolá siempre por delante, dispuesto a no hacer ni una pequeña concesión y cerrar la carrera como la había comenzado, en la primera plaza. Haciendo gala de todas su armas, cerró la puerta en todas y cada una de las curvas a un Holgado que presionó sin errores todo lo que pudo y cruzó la bandera a cuadros en la primera posición.
Ambos firmaron un fin de semana espectacular y, tras la carrera, su distancia en la clasificación del Mundial es de apenas punto y medio. Daniel Holgado es quinto con 115 puntos, mientras que Ortolá está justo detrás con 113,5. El piloto de Torrent atraviesa un estado de forma superlativo, y es que ha ganado dos de las últimas tres carreras del Mundial.
El año que viene, con Holgado en MotoGP y Ortolá en Moto2, no se verán las caras, pero todo hace indicar que el duelo de valencianos se repetirá más veces en el futuro, aunque en la categoría reina del motociclismo.
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Fuente: Superdeporte
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