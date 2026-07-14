Mundial 2026
¿Cuándo juega España la final? Fecha y hora del partido decisivo del Mundial
Tras su victoria ante Francia, la selección española disputará su segunda final este domingo en Nueva Jersey
El sueño de un segundo mundial parece cada vez más real, y esta victoria de nuestro país ante una Francia imparable demuestra que nuestros jugadores están más que dispuestos a luchar por bordar esa segunda estrella en la camiseta de la Selección Española.
Aún está por determinar a quién se enfrentará España en esta ansiada final. El contrincante se decidirá mañana a las 21:00, el pase a la final se decreta entre Inglaterra y Argentina. Esta será la segunda vez que la selección española juegue la final del mundial de fútbol; la única vez fue en 2010 en la que salieron invictos con el gol de Andrés Iniesta. A falta de un partido, España enfrenta el cierre del Mundial 2026 con 6 victorias y un empate, en el que destaca Mikel Oryazabal como máximo goleador.
¿CUÁNDO JUEGA ESPAÑA LA FINAL?
Nuestra selección tratará de coronarse como la mejor del mundo el próximo 19 de julio a las 15:00 (hora estadounidense), 21:00 hora peninsular, una hora menos en las Islas Canarias. Lo hará en el MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey.
¿DÓNDE PUEDO VERLO?
Tienes varias opciones para disfrutar del encuentro; las semifinal de España la puedes ver en abierto en La 1 y en diferido en su app, RTVE Play.
Por otro lado, DAZN también ofrecerá el partido al adquirir los derechos del Mundial. Esta plataforma de pago retransmite toda la competición a través de la app y de sus diferentes canales.
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