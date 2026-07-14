¿Cuándo juega España la final? Fecha y hora del partido decisivo del Mundial

El sueño de un segundo mundial parece cada vez más real, y esta victoria de nuestro país ante una Francia imparable demuestra que nuestros jugadores están más que dispuestos a luchar por bordar esa segunda estrella en la camiseta de la Selección Española.

Aún está por determinar a quién se enfrentará España en esta ansiada final. El contrincante se decidirá mañana a las 21:00, el pase a la final se decreta entre Inglaterra y Argentina. Esta será la segunda vez que la selección española juegue la final del mundial de fútbol; la única vez fue en 2010 en la que salieron invictos con el gol de Andrés Iniesta. A falta de un partido, España enfrenta el cierre del Mundial 2026 con 6 victorias y un empate, en el que destaca Mikel Oryazabal como máximo goleador.

¿CUÁNDO JUEGA ESPAÑA LA FINAL?

Nuestra selección tratará de coronarse como la mejor del mundo el próximo 19 de julio a las 15:00 (hora estadounidense), 21:00 hora peninsular, una hora menos en las Islas Canarias. Lo hará en el MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey.

¿DÓNDE PUEDO VERLO?

Tienes varias opciones para disfrutar del encuentro; las semifinal de España la puedes ver en abierto en La 1 y en diferido en su app, RTVE Play.

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Por otro lado, DAZN también ofrecerá el partido al adquirir los derechos del Mundial. Esta plataforma de pago retransmite toda la competición a través de la app y de sus diferentes canales.