Marcas viales para proteger a los ciclistas: Un proyecto experimental analiza el comportamiento de los conductores en carreteras de Valencia

Quien circule por la CV-405, entre el enlace con la A-7 en el término municipal de Torrent y Venta Cabrera, puede encontrarse desde hace unos meses con una imagen poco habitual sobre el asfalto: pictogramas de bicicletas, marcas de advertencia y señalización horizontal repetida a lo largo de la vía. No son simples dibujos sobre la carretera ni una actuación aislada: forman parte de un proyecto piloto con el que la Diputació de València quiere reforzar la seguridad de los ciclistas y comprobar, con datos reales, si estas nuevas marcas viales ayudan a que los conductores adelanten con mayor prudencia.

La iniciativa, impulsada por el área de Carreteras que dirige la vicepresidenta segunda Reme Mazzolari, se desarrolla en colaboración con la Universitat Politècnica de València y bajo la coordinación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El objetivo es analizar el comportamiento de los conductores cuando se encuentran con ciclistas en la carretera y estudiar si una señalización más visible, específica y repetida puede contribuir a mejorar una de las maniobras más delicadas para quienes se desplazan o entrenan sobre dos ruedas: el adelantamiento.

Señal en la carretera entre Torrent y Montserrat / L-EMV

La carretera entre Torrent y Montserrat (CV-405, de titularidad provincial) es uno de los cuatro tramos seleccionados dentro de este programa experimental. Su elección permite estudiar el comportamiento del tráfico en una vía con arcén amplio, una característica que comparte con la CV-605 entre Xeraco y Gandia. El ensayo se completa con otros dos escenarios distintos: la CV-401 entre Alfafar y El Saler, como ejemplo de carretera sin arcén, y un tramo de la CV-545 entre Alberic y la Pobla Llarga, donde la medida ha consistido en el estrechamiento de los carriles de circulación.

La carretera también puede avisar

La idea de fondo es sencilla: que la propia carretera ayude a recordar la presencia del ciclista. Para ello, los tramos incluidos en el proyecto incorporan pictogramas de bicicleta, marcas de advertencia y señalización horizontal repetida a intervalos regulares, además de cartelería específica que informa de que se trata de un programa experimental. Con estas marcas, el conductor recibe un aviso visual antes y durante su recorrido por el tramo. La señalización no sustituye a la responsabilidad individual ni a las normas de circulación, pero sí puede actuar como recordatorio constante en carreteras donde coches, motos, furgonetas y bicicletas comparten espacio.

Otra de las señales para aumentar la seguridad en las carreteras / L-EMV

Para los ciclistas, especialmente para quienes entrenan en carretera, realizan salidas de fin de semana o practican cicloturismo, el adelantamiento es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad. Por eso, el proyecto se centra en comprobar si estas nuevas marcas ayudan a aumentar la distancia de seguridad y a favorecer adelantamientos más seguros.

Bicicletas que recogen datos reales

La parte más relevante del proyecto es precisamente la medición. Para ello, el estudio utiliza bicicletas instrumentadas que circulan por los tramos seleccionados y registran datos reales de adelantamiento. Estas bicicletas permiten conocer, entre otros parámetros, la separación lateral entre el vehículo y el ciclista, la velocidad a la que se realiza la maniobra, su duración, el tipo de adelantamiento o si el vehículo invade el carril contrario. Además, los propios ciclistas valoran el nivel de riesgo percibido en cada situación, lo que permite completar el análisis técnico con la experiencia directa de quienes circulan sobre la bicicleta.

El diseño de evaluación contempla la toma de datos en condiciones reales de circulación, con ciclistas de carretera y distintas configuraciones de circulación, tanto de forma individual como en grupo. Esta metodología permite comparar el comportamiento de los conductores antes y después de la implantación de las marcas viales. Esa es una de las claves del proyecto: no dar por hecho que la medida funciona, sino comprobarlo sobre el terreno, con registros obtenidos en la propia carretera y con criterios técnicos.

Señales que anuncian el proyecto experimental en la carretera de Montserrat a Torrent / L-EMV

Reme Mazzolari destaca que la Diputació "no analiza una única situación, sino varias configuraciones de carretera, porque no es lo mismo adelantar a un ciclista en una vía con arcén amplio que hacerlo en una carretera sin margen lateral o en un tramo donde el espacio disponible obliga al conductor a calcular mejor la maniobra”. “La comparación entre distintos escenarios permitirá disponer de una visión más completa sobre cómo reaccionan los conductores y qué tipo de medidas pueden resultar más eficaces”, añade.

La diputada de Carreteras sostiene que “no basta con concienciar: hay que adaptar la carretera para proteger al ciclista”; e incide en que “la clave del proyecto es contar con datos específicos para confirmar si estas señales influyen en la conducta de los conductores y contribuyen a mejorar la seguridad de los usuarios más vulnerables de la vía”. Mazzolari anuncia que “si los datos corroboran una mejora en los adelantamientos y la convivencia entre vehículos y bicicletas, este tipo de señalización se incorporará a la normativa vigente de carreteras a través de la DGT”.

Mompó y Mazzolari, en una visita a uno de los puntos con marcas ciclistas / L-EMV

Por su parte, el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, enmarca esta iniciativa en una de las prioridades del gobierno provincial en materia de movilidad: “Queremos que la provincia de Valencia sea un escenario ideal para la práctica segura del ciclismo deportivo, y eso implica trabajar para que nuestras carreteras sean más seguras tanto para los ciclistas como para el resto de usuarios”. Mompó subraya que “el ciclismo forma parte del día a día de muchos municipios y de muchas carreteras de nuestra provincia”, y defiende que “promover el cicloturismo y el deporte al aire libre también exige actuar sobre la seguridad, ordenar la convivencia entre vehículos y bicicletas y ayudar a que cada usuario sepa cómo debe comportarse en la vía”.

Cicloturismo seguro

El proyecto de marcas viales se enmarca en una estrategia más amplia de la Diputació de València para fomentar el cicloturismo seguro en las carreteras provinciales. La institución trabaja también en la señalización de puertos de montaña con interés cicloturista, una iniciativa que ofrece a los ciclistas información específica sobre el recorrido, la distancia, el desnivel y las pendientes de cada tramo.

En la actualidad, la red provincial cuenta ya con 44 puertos de montaña señalizados. La Diputació prevé ampliar esta red con tres nuevos puertos en el Rincón de Ademuz: el Collado Calderón, en sus dos vertientes, la de Losilla y la de Puebla de San Miguel, y el puerto de Val de la Sabina/Mas del Olmo, ambos en la CV-363, que une Losilla con Ademuz.

Información para el ciclista en una carretera provincial / L-EMV

A esta señalización de puertos se suma también la señalización específica destinada a alertar a los conductores de la presencia de ciclistas. Entre estas actuaciones destaca la señalización dinámica implantada en la CV-310, entre Bétera y Náquera, uno de los tramos con mayor afluencia ciclista de la provincia. Este sistema, desarrollado por la Diputació, la Universitat Politècnica de València y la empresa ETRA, permite advertir a los vehículos motorizados del número de ciclistas que se van a encontrar en un determinado tramo de carretera y se encuentra en fase de validación antes de su posible extensión a otros puntos con elevada presencia de bicicletas.