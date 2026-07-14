La polémica piedra lanzada por Mariano Rajoy: ¿Dondé nacieron y qué raíces tienen los jugadores de la selección francesa?

Esta noche se juega la primera de las semifinales del Mundial 2026. Francia y España se ven las caras, como hace dos años en la Eurocopa, por por un puesto en la finalísima del próximo domingo en Nueva York. Y a la emoción y tensión propia del partidso se ha añadido un ingrediente extra: la polémica destada por el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, a través de la columna en el diario El Debate.

Y es que el que fuera presidente del Partido Popular se pregunta, dentro de su escrito, qué pasará en el duelo entre españoles y galos y admite que "no resulta fácil dar una respuesta a semejante pregunta". Rajoy, sin entrar en mayores detalles, reflexiona que "Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA", relata. Y es ahí donde Rajoy ha pisado el cayo del país vecino." Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable", apunta.

Foto de archivo de Mariano Rajoy el pasado 10 de abril en el Foro Global Sur Lanzarote / EFE/ Adriel Perdomo

La respuesta no se ha hizo esperar y el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, calificó este domingo de "absolutamente inaceptables" las declaraciones del expresidente del Gobierno español. "Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", afirmó Nuñez en una entrevista en la televisión BMF TV al ser preguntado por las palabras del exjefe del Ejecutivo español.

El ministro defendió que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y lamentó que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.

También el propio Pedro Sánchez cargó contra Rajoy e incluso se han pronunciado jugadores de la Roja como Borja Iglesias o Lamine Yamal, de origen marroquí.

Pero, ¿cúal es el origen de los jugadores de la selección francesa?

Porteros

Mike Maignan: su lugar de origen es la Guayana Francesa y es de padres haitianos. Robin Risser: nació en Colmar, Alto Rin, Francia. Brice Samba: nació en Linzolo, República del Congo.

Defensas

Lucas Digne: Meaux, Francia Malo Gusto, Décines-Charpieu, Francia. Su padre es de origen de Martinica Lucas y Theo Hernández: nacieron en marsella pero se criaron en España, de hecho tiene doble nacionalidad. Ibrahima Konaté: París, Francia, pero su familia es Mali Jules Koundé: París, Francia. Pero tiene orígenes de Benín Maxence Lacroix. Villeneuve-Saint-Georges, Francia. Cuanta también la nacionalidad de Guadalupe. William Saliba: Bondy, Francia. Sus padres de orígen libanés y camerunés. Dayot Upamecano: Évreux, Eure, Francia. De ascendencia guineana.

Centrocampistas

N’Golo Kanté. París, Francia. De familia franco-maliense. Manu Koné: Colombes, Altos del Sena, Francia. También con nacionalidad mafileña. Adrien Rabiot. Saint-Maurice, Valle del Marne, Francia Aurélien Tchouaméni. Ruan, Sena Marítimo, Francia. De raíces camerunesas. Warren Zaïre-Emery: Montreuil, Sena-Saint-Denis, Francia. Sus orígenes familiares son de Martinica.

Delanteros