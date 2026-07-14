Roberto Bautista: "No me veía jugando más tiempo, tenía que escuchar a mi cuerpo y a mi cabeza"

Desde abril se sabía que era su última temporada en la ATP, pero ha pillado por sorpresa su adiós definitivo tras la Copa del Rey de Huelva. ¿Era una decisión meditada y prevista o la ha tomado recientemente?

La decisión ha sido reciente. Uno de los objetivos de este año era jugar tres Grand Slams y lo pude hacer, pero no me veía más tiempo jugando. Había caído en el ranking, ya he disputado casi toda la temporada y no me veía jugando dos o tres meses más. La decisión la tomé tras Wimbledon, tenía que escuchar lo que decían mi cuerpo y mi cabeza y es lo que sentía.

¿Cómo se siente horas después de anunciar su retirada definitiva después de más de 20 años?

Tranquilo por la decisión que he tomado, han sido muchos años y tenía ganas de descansar, de empezar una nueva etapa en mi vida, de pasar más tiempo en casa con mi familia, es lo que más echaba de menos.

Al menos ha tenido tiempo de despedirse en las pistas, tanto en los Grand Slams como en torneos en España e incluso en València. ¿Cómo vivió estas emociones?

Ha sido un año muy especial. La despedida en Huelva fue muy bonita y en València también fue muy emotiva, en cada torneo he disfrutado mucho, me han dado muestras de cariño y han sido muy cercanos conmigo, felicitándome por mi carrera.

Roberto Bautista, en el homenaje que recibió el sábado en Huelva. / RFET

¿Cómo le gustaría que le recordaran en el tenis?

Como un tenista trabajador, al que costaba mucho ganarle, que se defendía en todas las superficies y que tuvo una carrera larga con muchos éxitos, como los 12 títulos ATP y la Copa Davis.

Empezó con la raqueta a los cinco años pero hasta los 14 compatibilizó el tenis con el fútbol y brillaba en el Villarreal. Y llegó el momento de tomar una decisión. ¿Fue la más difícil de su vida?

De las decisiones más difíciles de mi vida seguro porque el fútbol era muy importante para mí y he seguido siendo siempre un gran aficionado. Ahora voy a volver a jugar en un equipo cerca de mi pueblo, en Els Ibarsos que ha subido a Primera Regional. Quiero disfrutar con los amigos, recordar viejos tiempos en un equipo en el que tengo amistades de mi etapa en el fútbol y muy buen ambiente. Siempre que tenía la oportunidad iba a entrenar y jugaba esporádicamente. Voy a hacer la pretemporada en agosto y a jugar ya mis primeros partidos. Luego ya cuando pueda o cuadre.

Imagino que nunca dejó de pensar en el fútbol a pesar de triunfar en el tenis...

Sí porque dejarlo fue muy chocante para mí, con casi 20 años soñaba aún con marcar goles, no con ganar títulos de ATP. Viví de cerca los primeros años del Villarreal en Primera, el torneo de Canal +, la Ciudad Deportiva del Villarreal, fueron momentos muy bonitos.

Roberto Bautista recibió un merecido homenaje en su adiós a València / CT Valencia

¿Y qué le hizo elegir el tenis?

Fue una decisión que tomé un poco influenciado por mi madre, mi padre quería que siguiera en el fútbol y aunque no me dijo nada cuando decidí, sé que se quedó un poco fastidiado. De todas formas, lo que me hizo elegir el tenis fue que era un deporte en el que ganaba o perdía yo, la responsabilidad para bien o para mal era mía y no dependía de otras circunstancias.

A priori no parecía el camino más cómodo, sobre todo por las exigencias económicas que supone empezar en el tenis antes de ser profesional...

Así es pero es cierto que al principio tuve muchas ayudas de la Diputación de Castellón, Sergio García y yo éramos de los deportistas más destacados de la provincia y en aquella época de Carlos Fabra, nos apoyaron mucho. Luego es verdad que hubo un momento más complicado, con menos ayudas y una mala racha y mi familia tuvo que hacer un gran esfuerzo. Llegó el día en el que tuvimos que reunirnos y les dije a mis padres que no quería que pusieran un euro más, no quería ver malas caras o tener el sentimiento de decepción si perdía. A partir de entonces, quería jugar yo y que lo que la carrera de deparara dependiera solo de mí. Quise responsabilizarme de mi carrera y por suerte empezaron a irme mejor las cosas.

Roberto Bautista, con su amigo y referente David Ferrer, durante una Copa Davis en València. / JM López

¿Recuerda su primer partido ATP antes Montañés en València?

Perfectamente. Tenía 21 años y era el más joven del torneo, perdía pesar de tener opciones, mi familia estaba en València apoyándome y fue una experiencia bonita.

Fue el inicio de una larga carrera con 12 títulos y 10 años entre el primero y el último, en una muestra de su regularidad en la élite. ¿Recuerdas alguno con más cariño?

Todos fueron especiales, echo la vista atrás y valoro los títulos, pero también estar 10 años entre los 20 o 25 mejores del mundo, incluso con momentos complicados a nivel familiar y con las lesiones. Esa regularidad es lo que más valoro, sin olvidar la final del Masters 1000 de Shangai o el título de Dubai en categoría 500.

Lástima la final que se le escapó en València ante Joao Sousa. ¿Es una de las derrotas más dolorosas por jugar en casa?

Unas de ellas, sí. Recuerdo que Sousa había jugado la semifinal a las 12:00 y yo a las 20:00. No pude acostarme hasta las 2:00, de madrugada. Y la final era el día siguiente a las 14:00. Apenas tuve tiempo para recuperarme, estaba reventado y perdí 6-3 y 6-2. Fue una decepción porque era la oportunidad de ganar un título en casa.

También disfrutó de jugar en la Fonteta en la Copa Davis, una competición que ganó en 2019 y que nadie olvidará por todo lo que tuvo que pasar a nivel familiar...

Aquella Davis fue un momento de los más especiales de mi carrera. Yo empecé a jugar al tenis por la Copa Davis, para mí era un orgullo y una emoción muy especial jugar para España y más hacerlo en casa. A mi padre le gustaba mucho viajar para verme jugar y ya no podía desde hace tiempo. Aquello fue un tributo para él.

Roberto Bautista, habitual en la Davis y héroe de la ganada en 2019. / EP

¿Jugar ante Aliassime el día siguiente de despedirse de su padre fue el momento más duro de su carrera?

Muy difícil pero no creas que fue el que más. Pasé momentos muy difíciles desde años atrás, desde 2016 cuando tuvo el accidente, estaba con respiración artificial y una lesión medular, fueron momentos muy difíciles y en unas circunstancias muy complicadas, estaba jugando dos meses después la final del Masters 1000 tras ganar a Djokovic.

Precisamente esa final, los JJOO y también otro duelo ante Djokovic en las semifinales de Wimbledon imagino que estarán entre los logros más recordados de su carrera.

Entre ellos seguro, pero también valoro mucho el hecho de haber jugado 23 finales ATP, aunque perdiera 11 de ellas. Pocos pueden decir que han jugado tantas finales, luego recuerdo también las dos veces que estuve en el Masters de reserva o mi etapa como Top 10. Con esfuerzo y trabajo fui logrando todas mis metas en el tenis.

Juan Carlos Ferrero, David Ferrer y Anabel Medina, entre otros muchos, lo han dejado ya. Y ahora llega su retirada. ¿Siente que queda un vacío enorme en el tenis valenciano?

Hemos tenido grandes generaciones de tenistas en los últimos años, pero la Comunitat Valenciana es Cuna del tenis mundial, por sus clubes, sus instalaciones y las academias. Irán saliendo nuevos talentos que puedan llegar tan alto. En mi caso, Juan Carlos y David fueron mis mayores ejemplos, primero disfrutaba viéndolos en la tele, luego entrenando y compartiendo torneos. Fueron jugadores excepcionales, pero seguro que saldrá relevo a esta generación.

Hay talento y jugadores y jugadores de mucho nivel, pero ahora mismo, nadie en el Top100 ni en ATP ni en WTA. ¿Se puede achacar a algo?

A veces también influyen circunstancias económicas, cuesta invertir mucho, el tenis en una carrera deportiva costosa, las instituciones han de seguir ayudando porque seguro que pueden salir más jugadores y jugadoras que lleven el nombre de València y la Comunitat por todo el mundo.

Aunque ahora se toma un paréntesis y volverá a disfrutar con el fútbol, ¿piensa entrenar o en seguir vinculado al tenis a medio plazo?

Sí que me gustaría poner el foco y ayudar con mis conocimientos a algún jugador, creo que con mi experiencia y lo que he vivido, puedo ser de ayuda, pero también es verdad que lo enfocaría de otra forma porque ya no podría viajar todas las semanas.

Decía que empezó a jugar por la Davis. ¿Se imagina en un futuro como capitán del equipo español?

De momento no pienso en eso, pero ojalá algún día pudiera estar ahí, es la competición más especial.

Tendrá más tiempo para la familia pero también para las amistades. ¿Cuáles son las que se lleva del tenis?

Con David y con Juan Carlos me llevo muy bien pero también tengo buena amistad con Gimeno-Traver o con Pablo Andújar.

Roberto Bautista, en la semifinal de 2014 ante Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. / SERGIO BARRENECHEA / EFE

E imagino que sin olvidar su otra pasión, los caballos...

Así es, me encanta la equitación, tengo una yeguada en Castellón, pero es un mundo en el que hay que ir poco a poco. Hace poco, una yegua mía fue campeona de Europa en morfología pura raza, en FIECVAL.

Tiene dos hijos. ¿Le gustaría que intentaran seguir su camino en el tenis?

El mayor ya ha empezado a jugar un poco, si le gusta y quiere, ojalá pudiera ayudarle, pero no es fácil y antes han de pensar en disfrutarlo mucho.