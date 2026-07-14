El Roig Arena vibra con la semifinal de España contra Francia

Todavía faltan horas para que el pitido inicial de las semifinales del mundial que enfrentarán a la selección española contra la francesa, un hito que tan solo ha sucedido en tres ocasiones y que revuelve las emociones entre los seguidores más fanáticos del fútbol y aquellos que se emocionan cuando se trata del combinado nacional el que juega. El encuentro comenzará a las 21 horas peninsulares , pero el partido ya se juega fuera del césped. Desde primera hora de la tarde, miles de aficionados vestidos con sus mejores equipaciones rojas y blancas ya se juntaban a las afueras del Roig Arena. El recinto valenciano ha abierto sus puertas para que los hinchas puedan disfrutar del encuentro rodeados de miles de aficionados que comparten una misma ilusión: ver como España gana a Francia y clasifica a su segunda final mundialista. Una oportunidad de oro para que muchos valencianos pisen por primera vez el recinto multifuncional.

La fila de aficionados deseosos de entrar al arena valenciano no solo sobrepasaba el parking del Roig Arena , sino que llegaba hasta la puerta principal de La Fonteta, pabellón que ya albergó el partido de cuartos frente a Bélgica. Banderas rojigualdas, caras pintadas, botellas de agua para aguantar el bochorno veraniego y camisetas actuales y 'retro' que recuerdan al primer Mundial levantado por Iker Casillas en 2010. Una marea de nacionalismo promovido por el deporte rey que opaca las pocas camisetas azules francesas que se pierden entre la muchedumbre.

Las sensaciones de antes del partido

Entre los entusiastas de la selección se respiran nervios, tensión e incluso un mezcla de respeto y miedo. Una serie de emociones que combinan de manera contradictoria con la tranquilidad y la confianza de varios de los aficionados, que se ven con muchas posibilidades de completar unas semifinales históricas para la selección. "Hemos hecho una muy buena Nations, una gran Eurocopa y venimos haciendo un mundial excelente", afirma Alex, uno de los aficionados que se encontraba a la espera de entrar al Roig Arena. A él se sumaba Rubén, un amigo suyo que aseguraba encontrarse muy tranquilo y confiado horas antes del encuentro. "Tienen que estar más nerviosos ellos que nosotros, venimos de eliminarlos en las dos últimas competiciones”, concretaba.

Ya dentro del Roig Arena, el ambiente subió varios decibelios. Las gradas, repletas de teñidas de rojo y amarillo, respondían a cada aparición de los jugadores españoles en las pantallas con aplausos, banderas al viento y móviles en alto. Cánticos frecuentes de “yo soy español, español, español” o "es francés el que no bote" se extendieron por buena parte de la grada que ya se encontraba repleta de aficionados deseosos de ver a su afición triunfar. La aparición de imágenes de algunos de los goles de la selección hizo aparecer los gritos de "GOOOL!" entre los asientos del arena, mientras que los pitidos empezaron a nacer con las imágenes de la selección gala en las pantallas. Una previa que mezclaba las canciones de animación de las gradas con otras de artistas como Melendi, Bad Bunny o Prince Royce. Una celebración que buscaba premonizar el resultado final y que seguía con la ola recorriendo las gradas del Roig Arena de forma frecuente.

Los nervios crecían conforme se acercaba la hora del inicio del partido. El primer anillo y gran parte del segundo ya se encontraban a rebosar a falta de tres cuartos de hora para el partido. Seguían los cánticos que incitaban a animar al combinado nacional y las canciones a través de la megafonía del arena que convertían los minutos anteriores al partido en una fiesta. No saltó la banda sonora de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, canción que a más de uno le puso los pelos de punta al recordar el mítico documental del triunfo en 2010. El ambiente, que aumentaba su tensión de forma creciente, estallaba en forma de insultos frente a varios de los aficionados franceses, que hicieron acto de presencia en el Roig Arena para presenciar el partido, en el momento que sacaban a relucir sus banderas francesas en un intento de animar a su selección desde la distancia

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En clave jugadores

Nadie dijo que iba a ser un partido fácil, pero sí que España tiene equipo de sobra para vencer a Francia. "Ellos tienen más nombre, pero nosotros tenemos mejor juego colectivo", aseguraban varios de los aficionados, que ponían a jugadores como Lamine Yamal, que era el nombre más repetido entre los aficionados, Ferrán Torres, Mikel Merino o Unái Simón como las claves para pasar de ronda. No eran los únicos, pero sí los principales. Otros nombres como el de Fabián Ruiz o Pau Cubarsí, esencial para la defensa de Mbappé, también aparecen en las bocas de más de uno.