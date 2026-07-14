Valencia CF vs. Levante UD: ¿qué camiseta es más cara esta temporada 26/27?

Ahora que los equipos de Primera División ya han vuelto a los entrenamientos y el inicio de la competición está a la vuelta de la esquina, es momento de ver las equipaciones que las plantillas lucirán en la temporada 26/27.

De hecho, el Valencia CF tiene el primer amistoso de la temporada este sábado 18 de julio de 2026 ante el Petro de Luanda, durante la concentración del equipo en Girona. Después jugará contra el Eldense el 22 de julio y frente al Castellón el día 25. Aquí ya lucirá las nuevas camisetas y su estreno oficial en Liga será el domingo 16 de agosto de 2026, en Mestalla, ante el Real Betis.

Por su parte, el Levante UD ya disputó su primer amistoso de pretemporada el pasado sábado contra el CD Leganés, en la Ciudad Deportiva de Buñol, en el que ya se pudo apreciar nuevo ropaje. Su primer partido oficial de Liga será el domingo 16 de agosto de 2026, como visitante frente al RCD Espanyol, en el RCDE Stadium. El horario aún está pendiente de confirmación

Camisetas oficiales

La diferencia entre las camisetas oficiales del Valencia CF y del Levante UD esta temporada supera los 25 euros. Según los precios base actualizados, la equipación valencianista cuesta 100 euros, mientras que la camiseta del conjunto granota tiene un precio de 84,95 euros. La tercera equipación del club de Mestalla, de color rosa, asciende a un precio de 150 euros en su edición de jugador.

Por tanto, la camiseta del Valencia CF es la más cara de los dos equipos valencianos, con una diferencia exacta de unos 25 euros respecto a la del Levante UD.

El contraste también refleja la distinta posición de ambos clubes en el ranking de precios. La camiseta levantinista se encuentra en el tramo medio de la clasificación, alrededor de los 85 euros, junto a las del Espanyol, el Real Betis y la Real Sociedad. En concreto, la del Levante cuesta un poco menos que las del Betis y el Espanyol, ambas a 84,99 euros, y que la de la Real Sociedad, fijada en 85 euros.

El Valencia, en cambio, aparece en la zona más alta de la tabla. Su camiseta oficial, con un precio base de 100 euros, iguala el coste de las equipaciones del Real Madrid, sin contar posibles personalizaciones, dorsales, nombres o parches adicionales.

La barrera de los 100 euros

La frontera de los tres dígitos marca una diferencia importante en este ranking. El Real Madrid alcanza los 100 euros de precio base, aunque su camiseta puede llegar hasta los 140 euros al añadir el distintivo de la Champions League, el nombre y el dorsal.

Así que el Valencia CF se encuentra entre los clubes cuyas camisetas oficiales exigen un mayor desembolso por parte de los aficionados.

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Por debajo aparecen el Athletic Club, con un precio de 95 euros; el Deportivo, con 89,99 euros; y Osasuna, con 89 euros. Más económicas son las camisetas del Getafe, el Celta, el Málaga, el Alavés y el Villarreal.