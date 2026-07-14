La Asociación Futbolistas Valencia envía al hospital dinero para el tratamiento de Penev

La Asociación Futbolistas Valencia CF ha transferido este martes al Hospital Acibadem City Clinic de Bulgaria, donde está siendo tratado de un cáncer el exfutbolista Lubo Penev, todo el dinero que ha recaudado para ayudar con su tratamiento, según explicó este martes la directiva de la citada asociación.

El pasado 1 de diciembre de 2025 se informó de que Penev, exdelantero de equipos como el Valencia, Atlético de Madrid, Compostela y Celta de Vigo, se encontraba ingresado en estado grave en un centro oncológico de Alemania con un cáncer de riñón.

Un día después, la Asociación de Futbolistas del Valencia informó de que iba a recaudar fondos para ayudar a sufragar "la complicada operación a la que tiene que someterse".

Penev en un partido del Valencia CF / VCF

Penev llegó al Valencia en el verano de 1989 y militó durante seis campañas en el club de Mestalla, un tiempo en el que se convirtió en una de las grandes referencias de la grada, que festejaba sus goles y le animaba al grito de 'Lubo, Lubo'. En 1994 ya superó un cáncer testicular. Posteriormente, fichó por el Atlético, Compostela y Celta en el fútbol español.

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Nueva etapa como técnico

Tras su paso este invierno por el centro alemán, el exjugador regresó a su país para seguir con el tratamiento y este martes la Asociación Futbolista del Valencia comunicó que "después de conocer la mejoría de Lubo Penev y, tras desearle suerte en su nueva etapa como entrenador del Lokomotiv de Sofia", se ha transferido el dinero recaudado al centro hospitalario búlgaro donde sigue con el tratamiento de su enfermedad para colaborar en su recuperación. "Deseando que se recupere totalmente cuanto antes, no podemos más que dar las gracias a todos los que han hecho posible esta ayuda", concluye el comunicado.