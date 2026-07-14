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El Valencia reactiva la vía Andrés García tras caerse el fichaje de Meunier

El lateral belga tenía un acuerdo prácticamente cerrado con el club de Mestalla, pero la operación se ha frustrado en las últimas horas y el Valencia vuelve a fijarse en el defensa valenciano, que también negocia con otros equipos

Andrés García se posiciona para jugar en el Valencia CF

Andrés García se posiciona para jugar en el Valencia CF

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Pablo Leiva

El Valencia CF ha sufrido un importante revés en su planificación para reforzar el lateral derecho. Cuando todo apuntaba a que Thomas Meunier iba a convertirse en nuevo jugador valencianista en cuestión de días, la operación ha terminado por romperse y el club ha tenido que modificar su hoja de ruta. El internacional belga contaba con un acuerdo económico para incorporarse a Mestalla y únicamente restaban los últimos pasos para formalizar su llegada, pero finalmente el fichaje no se llevará a cabo.

El futbolista, que debía desplazarse esta misma semana a Valencia para firmar su contrato, tenía pactadas las condiciones para un vínculo de una temporada con opción a ampliar la relación contractual por una campaña más. Sin embargo, el escenario ha cambiado por completo en las últimas horas y el club se ha quedado sin la incorporación que había elegido para reforzar una demarcación considerada prioritaria por la dirección deportiva durante este mercado estival.

Meunier, con los colores belgas

Meunier, con los colores belgas / EFE

Tal y como adelantó Tribuna Deportiva y confirma Superdeporte, la operación por Thomas Meunier se ha caído. La imposibilidad de cerrar el fichaje ha obligado al Valencia a recuperar otras alternativas que ya manejaba para el lateral derecho y una de ellas vuelve a situarse en primera línea de la planificación.

Andrés García vuelve a escena

El nombre que ha ganado fuerza de nuevo es el de Andrés García. El lateral valenciano, cuyo futuro parecía encaminado lejos de Mestalla, ha vuelto a entrar en los planes del Valencia después del giro producido con Meunier. El club ya ha movido ficha para transmitirle su interés y reactivar una opción que había quedado en un segundo plano mientras avanzaban las negociaciones con el internacional belga.

Andrés García, con la camiseta del Aston Villa

Andrés García, con la camiseta del Aston Villa / SD

Andrés García ha sido uno de los laterales con mayor cartel durante las últimas semanas. El Olympique de Lyon y el Alavés mostraron interés por su situación durante buena parte del verano y, además, el Getafe había dado pasos importantes para hacerse con sus servicios. De hecho, el conjunto azulón mantenía un acuerdo muy avanzado con el jugador y su incorporación parecía bien encaminada. José Bordalás es uno de sus grandes valedores en el club madrileño y lidera la apuesta por su llegada.

Bordalas, entrenador del Getafe en el partido ante el Real Madrid

Bordalas, entrenador del Getafe en el partido ante el Real Madrid / EFE

Sin embargo, la irrupción del Valencia cambia por completo el panorama. La posibilidad de vestir la camiseta del club de Mestalla vuelve a estar sobre la mesa y el futbolista deberá valorar ahora todas las propuestas que tiene antes de tomar una decisión definitiva. La negativa en la operación Meunier ha reabierto una oportunidad que parecía descartada y ha colocado de nuevo a Andrés García como uno de los principales candidatos para reforzar el lateral derecho valencianista.

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Andrés García posa con la camiseta del Villa a su llegada en enero de 2025, allí firmó por cuatro temporadas y media / Aston Villa

En cualquier caso, el combinado blanquinegro no limita su trabajo a la vía de Andrés García. Incluso si consigue cerrar su incorporación, el club mantiene abierta la búsqueda de otro lateral derecho para completar la posición. Sobre la mesa hay más nombres que están siendo valorados y la dirección deportiva continúa trabajando en distintas alternativas para reforzar una demarcación que considera prioritaria antes del cierre del mercado.

Fuente: Superdeporte

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