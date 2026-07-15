Hay menos banderas de España en los balcones: Cae hasta un 40% su venta en los bazares

Cada dos años, ya sea por la celebración de un Mundial o de una Eurocopa, es habitual ver los balcones de las viviendas de cualquier municipio valenciano adornadas con la bandera de España, como símbolo de apoyo a la selección. Las hay de todos los tipos y tamaños: con el toro, con el escudo del estado o simplemente con los coleres rojos y amarillos.

El fenómeno de colgar banderas españolas en balcones no es nuevo pero tampoco relativamente viejo. La idea surgió de la manera más espontánea durante la etapa dorada (la priemera) del la selección. Concretamente fue a partir de 2008, con la Eurocopa (la segunda) conquistada por el combinado de Luis Aragonés, cuando la ciudadanía se animó a colgar la enseña en los balcones. Una iniciativa que se consolidó dos años después en el Mundial de Sudáfrica, en el que se ganó la primera estrella. En 2012, con la tercera Eurocopa la tendencia se mantuvo al alza.

Miguel Angel Montesinos

Los fiascos entre 2014 y 2024

Con los fiascos de 2014, 2016, 2018 y 2022, la presencia de banderas disminuyó, o al menos duró menos tiempo ondeando en las viviendas particulares debido a la pronta eliminación de la selección Española. La cuarta Europa devolvió con el furor por las enseñas, situación que se ha repetido en este Mundial, aunque la sensación visual es que "no hay tantas como otros años", afirmaba un vecino de València.

Bandera de España ondeando este miércoles en un municipio del área metropolitana / L-EMV

De hecho, desde la Federación de Asociaciones Chinas de la Comunitat Valenciana admiten el descenso en la venta de productos relacionados con España con motivo del Mundial de entorno al 40%. Se trata, principalmente, del merchandising propio de una cita en la que la selección es la clara protagonista: bandera, bufanda y camiseta, no oficial claro está.

Sara Fernández

Las mismas fuentes atribuyen el descenso de productos del mundial a la realidad global que sufren los bazares, que han visto como ha disminuido su venta en un porcentaje muy similar al merchandising de la Roja.

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En este sentido, desde la citada Federación aseguran que han apostado por la innovación con otro tipo de productos sobre la selección más allá de la bandera o la bufanda, como los pintacaras, que afirman ha funcionado entre la clientela.