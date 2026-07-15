Cuatro títulos para celebrar los 40 años del Valencia Basket

El Valencia Basket cerró sin duda la mejor temporada de su historia con cuatros títulos después de los dos dobletes del primer equipo masculino y femenino. Y apenas 20 días después de celebrar el último de ellos, la segunda Liga Endesa, cumple 40 años. Un aniversario que plasma la consolidación del club en la ciudad, en el baloncesto español e incluso en el Europeo, con sus dos equipos jugando la Euroliga en los últimos años.

Difícil imaginar hasta dónde se llegaría cuando aquel 15 de julio de 1986, se fundaba la entidad tras el desmantelamiento de las secciones deportivas del Valencia CF, entre ellas la de baloncesto. El ahora presidente del Valencia Basket, Vicente Solà, asumió el reto de dar continuidad al proyecto fuera de la estructura del Valencia CF rodeándose de figuras como Pipo Arnau, quien a su vez se puso en contacto con los hermanos Roig, Juan y Fernando, además de Paco Raga, para ofrecerles la posibilidad de hacerse cargo de la sección.

Durante este primer año, la Asociación de la Prensa, junto a los hermanos Juan y Fernando Roig, se hacen cargo de la gerencia del primer equipo. El Valencia Hoja del Lunes, que empezaría a competir en Pabellón Municipal de Mislata, cambiaría su nombre al de Pamesa Valencia tras el patrocinio de la firma azulejera y así empezó a hacerse un nombre en el baloncesto español, compitiendo de inicio en Primera B, con Toni Ferrer y Fernando Jiménez en el banquillo.

La primera plantilla en la historia del Valencia Basket. / VBC

El estadounidense Howard Wood y el canadiense Ron Crevier eran los primeros extranjeros en vestir la camiseta del nuevo club, en el que la mayoría de jugadores eran valencianos. Fernando Roig se hacía cargo de la presidencia. Esa primera temporada del Valencia Basket ya como club en solitario, la 1986-1987 se saldaba con el equipo séptimo en la Liga Regular. En la temporada siguiente la ACB amplió el número de equipos de 16 a 24 lo que permitió el ascenso del Pamesa Valencia a la máxima categoría. El club se trasladaba al Pabellón de la Fuente de San Luis que ha sido su casa durante 38 años, hasta el salto al Roig Arena.

Colección de títulos y una Final Four

El inicio de una historia que dio un salto de gigante el año después con el ascenso a la ACB y en 1998 con el que sería el primer título en la historia de la entidad, la Copa del Rey, con Miki Vukovic en el banquillo y con la dirección de dos leyendas del club como Víctor Luengo y Nacho Rodilla, ambos con sus camisetas retiradas en el Roig Arena.

En la temporada 2002-2003 llegaba el primer título europeo con la ULEB Cup, en una final a doble partido ante el Krka Novo Mesto entrenado por Neven Spahija. Después llegarían tres Eurocup más (2009, 2014 y 2019) para hacer el Valencia el rey de la competición, aunque antes de la última se ganó ya la primera Liga (3-1 en la final de 2017 ante el Real Madrid) y la primera Supercopa, unos meses después.

Siete títulos a los que se sumaban recientemente los de la Supercopa y la Liga Endesa de la última temporada, en un curso en el que el Valencia Basket hacía también historia llegando por primera vez a una Final Four, aunque los de Pedro Martínez cayeran en la semifinal de Atenas ante el Real Madrid.

La afición taronja, en el partido que le dio la Liga Endesa al Valencia Basket en el Palau. / M. A. Polo / Valencia Basket

Llega el baloncesto femenino

Por otra parte, la irrupción del baloncesto femenino en el club supuso un punto de inflexión para la entidad. En el verano de 2014, tras la desaparición del Ros Casares y la integración de sus equipos, llegó el baloncesto femenino al Valencia Basket.

En un progreso meteórico, se ascendió de 1ª Nacional a Liga Femenina 2 y dos años después, en la temporada 2017-18, se lograba el ascenso a la Liga Femenina tras un final agónico ante el Celta Zorka, en el que jugaba ya una jovencísima Raquel Carrera.

En su primer año en la élite llegaron a semifinales de la Liga y a cuartos en la Copa, pero los títulos no tardarían en llegar. El primero, el de la Eurocup Women de 2021, con los históricos tiros libres de la ya taronja Raquel Carrera en la última décima de segundo, en una temporada en la que ya fueron también finalistas de Liga y de Copa.

Cristina Ouviña, Leticia Romero, Queralt Casas y Raquel Carrera, con la Copa de la Reina, su décimo título en el Valencia BC. / VBC

Un año después ganaron las dos Supecopas, la española y la europea ante el todopoderoso Ekaterinburgo de Alba Torrens. Pero el proyecto cogió velocidad de crucero cuando en la temporada 2022-23 se ganó la primera Liga Femenina Endesa. Desde entonces, cuatro consecutivas y sin olvidar las semifinales de la Euroliga que jugaron en 2025 tras clasificarse para la Final Six.

Y todo en un palmarés en el que hay también dos Copas de la Reina, que suman un total de 11 títulos, todos ellos con Rubén Burgos en el banquillo y cuatro leyendas como Queralt Casas, Cristina Ouviña, Leticia Romero y Raquel Carrera.

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Títulos y masa social

En total, 20 títulos en 40 años de crecimiento continuo, bajo el impulso de Juan Roig y su familia y con la guinda que supuso el salto al Roig Arenas, con capacidad para 15.600 aficionados y asentado ya como un pabellón de Euroliga, competición para la que el club está trabajando ahora para lograr una franquicia fija, en lo que sería un nuevo impulso para sentarse entre los mejores clubes de Europa cada año. Y todo con más de 15.000 abonados entre el primer equipo masculino y récords de asistencia en España.