Euforia en el vestuario de España: Del "vaya recital" de Cucurella al "estamos muy cerca" de Dani Olmo
Los jugadores de la Roja celebraron la victoria en el vestuario con gritos de euforia y declaraciones de cercanía a la gloria
España ya está en la final del Mundial 2026 y buscará su segunda estrella el próximo domingo en la final, en la que se medirá a Inglaterra o Argentina.
Los jugadores de la Roja soltaron toda la tensión acumulada cuando llegaron al vestuario. El grito de “vamossss” fue uno de los más repetidos entre los integrantes del combinado nacional. Cucurella, uno de los más espontáneos, soltó: “vaya puto recital”. La respuesta de Fabián fue igual de elocuente: “te los has comido, sácatelos del bolsillo, hermano”.
"Estamos muy cerca"
Unai Simón no podía ocultar su alegría con un “madre mía”. El meta vasco, ya más calmado, reconocía que “lo estamos dirigiendo todavía” y aseguraba que “vamos a prepararnos para la final”.
Por su parte, Dani Olmo aseguraba que “estaba escrito. Empezamos en Atlanta y acabamos en Nueva York. Está muy cerca”, decía el catalán, uno de los más destacados del partido.
- Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
- La Aemet activa aviso rojo por un día 'muy adverso' en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos
- Pisos de obra nueva a 20 minutos de València por poco más de 100.000 euros
- València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
- ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
- La Guardia Civil filtró un millón de números de teléfono para dar con el Mauri y los secuestradores de Montserrat
- Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
- Cecotec planea abrir una gigafactoría de construcción industrializada en Valencia