Euforia en el vestuario de España: Del "vaya recital" de Cucurella al "estamos muy cerca" de Dani Olmo

España ya está en la final del Mundial 2026 y buscará su segunda estrella el próximo domingo en la final, en la que se medirá a Inglaterra o Argentina.

Los jugadores de la Roja soltaron toda la tensión acumulada cuando llegaron al vestuario. El grito de “vamossss” fue uno de los más repetidos entre los integrantes del combinado nacional. Cucurella, uno de los más espontáneos, soltó: “vaya puto recital”. La respuesta de Fabián fue igual de elocuente: “te los has comido, sácatelos del bolsillo, hermano”.

"Estamos muy cerca"

Unai Simón no podía ocultar su alegría con un “madre mía”. El meta vasco, ya más calmado, reconocía que “lo estamos dirigiendo todavía” y aseguraba que “vamos a prepararnos para la final”.

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Por su parte, Dani Olmo aseguraba que “estaba escrito. Empezamos en Atlanta y acabamos en Nueva York. Está muy cerca”, decía el catalán, uno de los más destacados del partido.