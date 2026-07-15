Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe edificio ValenciaAlerta roja Aemet ValenciaFuertes rachas de viento ValenciaReventon térmicoEspaña final del MundialAire acondicionadoCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin

MERCADO DE FICHAJES

Kayne Van Oevelen empuja para fichar por el Valencia CF

Con la negociación con el Volendam viva, pero sin avances significativos estos días pasados, el portero de 22 años no se arriesgó contra el Almere a una lesión que pueda truncar el traspaso

Kayne van Oevelen parando en un entrenamiento

Kayne van Oevelen parando en un entrenamiento / FC Volendam

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pascu Calabuig

València

El problema que le ha surgido al Valencia CF en el lateral derecho, con la pérdida en pocos días de las primeras dos opciones de la lista, Thomas Meunier y Andrés García, podría extender las consecuencias más allá de esta demarcación. Por ejemplo, a pesar de que la negociación sigue viva, apenas ha podido avanzarse en un acuerdo con el FC Volendam en los últimos días para hacerse con el portero Kayne van Oevelen, con el que se tienen pactadas las condiciones económicas con las que defendería la meta blanquinegra las cinco próximas campañas.

Con la urgencia del lateral, donde necesitaría dos refuerzos, el Valencia está obligado a reordenar de inmediato cómo y con qué cantidades atacar cada una de las operaciones pendientes en el mercado. Del coste cero o mínimo que podía haber supuesto la llegada como agente libre de Meunier o el préstamo por parte del Aston Villa de García, la apuesta ahora por un traspaso podría limitar otras operaciones. Por ello, en la lista de candidatos no dejan de aparecer jugadores libres de contrato.

Van Oevelen hace fuerza

Sin embargo, en este contexto, el joven portero del Volendam mantiene intacta su esperanza de aterrizar en la liga española con la camiseta del Valencia. De hecho, como informa 'Voetbal International', este martes se quedó al margen del amistoso de su todavía equipo, el Volendam, contra el Almere City para no arriesgarse a una lesión antes del supuesto traspaso. Un interés el del portero, además, que coincide con el del club neerlandés, que pretende hacer caja este verano con la venta de Kayne.

Noticias relacionadas

Hace unos días, antes de que estallara la crisis del lateral diestro, los dos clubes iniciaron la negociación en busca de un acuerdo para la transferencia. Desde Países Bajos se indica que el precio que solicita el club neerlandés oscila entre 2 y 3 millones de euros. La negociación, viva, debe acelerarse en los próximos días, porque de lo contrario el Valencia se expone a la posibilidad de que entren en la partida clubes de la Premier League también interesados en Van Oevelen como son el Leeds United y el Ipswich Town.

Fuente: Superdeporte

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
  2. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  3. La Aemet activa aviso rojo por un día 'muy adverso' en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos
  4. Pisos de obra nueva a 20 minutos de València por poco más de 100.000 euros
  5. València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
  6. La Guardia Civil filtró un millón de números de teléfono para dar con el Mauri y los secuestradores de Montserrat
  7. Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
  8. Cecotec planea abrir una gigafactoría de construcción industrializada en Valencia

Cabras en un parque del municipio de Sumacàrcer bajan de la montaña en busca de agua

Paterna, entre las primeras ciudades de España en incorporar el DNI digital a la atención ciudadana

Paterna, entre las primeras ciudades de España en incorporar el DNI digital a la atención ciudadana

Las mejores imágenes de la 11ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 11ª etapa del Tour de Francia

Trabajando en aviso rojo en València: "Aun así paso calor, pero ya llevo tres años trabajando en este tipo de disfraces"

Patricia Sánchez, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Sagunt: «Tenemos unas fiestas con una enorme personalidad»

Patricia Sánchez, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Sagunt: «Tenemos unas fiestas con una enorme personalidad»

Sagunt da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales

Sagunt da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales

Tres estudiantes valencianos logran una de las becas de posgrado de la Fundación «la Caixa» para estudiar en el extranjero

Tres estudiantes valencianos logran una de las becas de posgrado de la Fundación «la Caixa» para estudiar en el extranjero

El Projecte Emys localitza sis tortugues autòctones al riu Suc

El Projecte Emys localitza sis tortugues autòctones al riu Suc
Tracking Pixel Contents