Maratón Valencia patrocinará al Valencia Club de Atletismo

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se convierte en el patrocinador principal del Valencia Club Atletismo, bajo el auspicio del Ayuntamiento de Valencia. El acuerdo se canaliza a través del proyecto ‘Comparte Maratón Valencia’, el programa social de la prueba. Se trata de un acuerdo excepcional con el que la carrera quiere ayudar a un club histórico y centenario de la ciudad de Valencia que en este momento carecía de apoyo económico privado.

Colaboración en dos fases

La colaboración con el Valencia CA se hará en dos fases, en la primera, que se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre de 2026, la denominación del equipo seguirá siendo la actual, Diputación Valencia Club Atletismo, pero a partir de 2027, Maratón Valencia asumirá también el naming del club.

Los objetivos del Maratón Valencia con este acuerdo son dos. En primer lugar, el fomento de la cantera, gracias a la escuela de 800 niños y niñas que tiene el Valencia Club Atletismo y, en segundo, la sostenibilidad económica para garantizar el presente y futuro de un club que es centenario e historia del atletismo español.

Declaraciones en la presentación del acuerdo

“Si hay una palabra que nos une a todos en el día de hoy es Valencia: una palabra que engloba nuestra ciudad, un club de atletismo centenario y la importancia del deporte valenciano local”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

“Que hayamos dado este paso adelante con el VCA no significa que a partir de ahora vamos a patrocinar clubes de atletismo”, explica Juan Manuel Botella, director general de la SD Correcaminos, entidad organizadora del Maratón Valencia. “Patrocinamos el Valencia por su singular excepcional, ya que es el mejor club de España femenino, con un palmarés incomparable; cuenta con la figura gigantesca de Rafael Blanquer, que es una leyenda viva del deporte español; y se trata de un club centenario sin patrocinador privado de la ciudad de Valencia, lugar en el que discurren nuestras carreras principales, y donde nació Correcaminos”, apunta.

“El atletismo es un deporte de resultados básicamente individuales que necesita de un enorme esfuerzo colectivo a su alrededor para poder desarrollarse. Organizar o tener clubes se ha vuelto increíblemente caro en los últimos años, y ganarlo todo, que tiene un mérito increíble, no garantiza que se paguen las facturas. Desde el corazón mismo del atletismo, tenemos que reflexionar y arrimar el hombro todos”, ha añadido Botella.

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“Somos un club centenario, que lo ha ganado todo y que ha conseguido importantes tripletes en las últimas décadas”, ha recordado Rafa Blanquer, por parte del VCA. “Ha llegado el momento de reinventarse: hemos tenido la gran suerte de entrar en contacto con Comparte Maratón y seguir sumando esfuerzos por el atletismo valenciano”, ha insistido Blanquer.