Los Mossos investigan un intento de robo en casa de Lamine Yamal en Esplugues
Un vigilante detectó a dos individuos intentando acceder a la propiedad del futbolista a través de las cámaras de seguridad.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga este miércoles un intento de robo con fuerza en el domicilio del jugador de la selección española Lamine Yamal, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.
Según ha avanzado 'La Vanguardia', el personal de seguridad privada del jugador interceptó el intento de robo la madrugada de este miércoles, después de que un vigilante detectara en las cámaras de seguridad a dos individuos en uno de los muros que rodea el domicilio del delantero de la Roja, que anoche disputaba la semifinal del Mundial ante Francia.
Localizar a los autores
Las mismas fuentes han añadido que durante la madrugada también se produjo un intento de robo con fuerza en otro domicilio de la zona y la investigación está abierta para tratar de localizar a los presuntos autores.
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