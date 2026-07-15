Primer sistema de Corberán de la pretemporada y primera posición de Sato en el Valencia CF

El Valencia CF continúa con SUPER de testigo su preparación en el 'stage' de pretemporada en Girona a pesar de las altas temperaturas. La ola de calor ha trastocado los planes de Carlos Corberán, pero no ha impedido que el equipo trabaje con vistas al primer partido amistoso del verano que se disputa el sábado 18 a las 18:30 horas contra el Atlético Petróleos de Luanda de Angola. El equipo ha trabajado por la mañana en el interior del Hotel Vall de Bas en una sesión de activación. Sin embargo, por la tarde ya con el sol más bajo ha saltado al césped de entrenamiento de las instalaciones del Royalverd Training Center.

Corberán ha vuelto a contar con la presencia de todos sus futbolistas desplazados incluido Mouctar Diakhaby y con la única excepción del lesionado de larga duración Dimitri Foulquier. El lateral derecho sigue su proceso de recuperación al margen del grupo en pleno 'shock' por el fichaje fallido de Thomas Meunier (Sunderland) y el tardío y sin éxito intento a la desesperada por el jugador del Aston Villa Andrés García (Getafe). La posición del '2' sigue coja a mediados de julio y Corberán se está viendo obligado a echar mano de los canteranos.

La principal novedad en el entrenamiento de este miércoles ha sido la presencia de barreras defensivas individuales cada una con un número de dorsal a modo de sistema táctico. El técnico ha entrenado por primera vez con una disposición táctica sobre el césped. Y el dibujo elegido ha sido el 4-3-3 (4-1-4-1) con una defensa de cuatro (los centrales 4 y 5 y los laterales 2 y 3), un pivote (6), dos volantes (8) y (10) a la misma altura, dos extremos abiertos (7) y (11) y un delantero centro (9). Llama la atención en el primer dibujo táctico de Corberán la ausencia del segundo delantero o el mediapunta, una posición que no existe tras la salida de Lucas Beltrán.

Así dispuso tácticamente el campo Corberán en Girona. / SD

Con De Haas en el centro de la defensa y Dieng en el centro del campo, la incógnita era ver cuál era la primera posición de Sato en el Valencia CF y la demarcación elegida por Corberán fue la banda izquierda. El japonés partía desde la izquierda buscando zonas más interiores. Aunque todavía es muy pronto, ese es su primer punto de partida.

Noticias relacionadas

La noche de Guido

Esta noche a partie de las nueve está previsto que la plantilla vea junta de nuevo la segunda semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina. El partido coincide con la cena y permitirá que los futbolistas lo disfruten de nuevo juntos. Ayer los daminificados fueron Foulquier y Diakhaby. Ambos se llevaron las bromas de sus compañeros. Hoy el gran protagonista será Guido Rodríguez.