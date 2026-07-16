Entradas para la final del Mundial de fútbol: precios de reventa superan los 7.000 dólares

Las entradas de reventa para la final del Mundial de este domingo 19 de julio, en la que España buscará su segunda estrella ante Argentina, parten desde los 7.000 dólares las más baratas hasta 39.000 las más caras en los portales digitales de reventa más populares de Estados Unidos.

A tres días para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, las entradas de reventa oscilan entre 7.000 dólares las más baratas y más de 30.000 dólares las más caras.

En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales, solo se ofrecen las conocidas entradas de 'hospitality'. La FIFA vende estos asientos 'premium' con zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad de todo el estadio. Los boletos de 'hospitality' más baratos para la final cuestan 15.000 o 17.000 dólares, mientras que las opciones más caras tienen precios de 29.000 dólares por persona o hasta 57.000 dólares la opción más 'premium'.

Messi celebra la remontada de Argentina frente a Inglaterra. / L-EMV

La reventa, a tope

En el portal de reventa StubHub, la mayoría de entradas disponibles cuestan alrededor de 8.000 dólares, mientras que algunas tienen precios de 25.000 o 35.000 dólares. En otras páginas web como Ticketmaster, portal de referencia para entradas de eventos de entretenimiento y deporte en Estados Unidos, los precios también oscilan alrededor de los 8.000 dólares. Tickpick, una página comparadora de precios e intermediaria de entradas de reventa, ofrece las entradas más baratas por poco más de 7.000 dólares y la más cara, por 39.000 dólares.

Los aficionados que quieran conseguir una entrada para el partido deberán rascarse los bolsillos, pues a los altos precios de las entradas se suman los elevados gastos en alojamiento o en comida.

Visión desde el 'press box' del MetLife Stadium donde se celebrará la final del Mundial de 2026. / DENÍS IGLESIAS

El transporte al estadio también puede resultar caro, pues está prohibido llegar caminando y los trenes oficiales hacia el MetLife Stadium cuestan 98 dólares, aunque los autubuses lanzadera son opciones más económicas, con precios de unos 20 dólares.

Críticas de Louzán y ofertas de touroperadores

El alto precio de las entradas fue duramente criticado por el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán. "La entrada más barata para la gran final está como en 4.000 dólares. Son precios como los de los aviones, que son dinámicos, y van subiendo y bajando. Es una verdadera pena. Es algo que no se puede permitir. Hay muchos aficionados españoles, de clase media o clase baja, que hacen un esfuerzo muy grande para estar aquí. Y entre precios de entradas, vuelos, hoteles que no están por menos de 800 euros...", criticó.

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En este sentido, los touroperadores españoles están ofreciendo packs para ver la final. En todos los casos se garantiza la entrada para el partido en MetLife Stadium , y se incluye vuelo charter en el mismo día del encuentro. Los precios rondan los nueve mil euros.