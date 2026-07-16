El Valencia CF publica el precio de las entradas para el partido del Trofeu Taronja ante el Newcastle: Estos son los precios

El Valencia CF disputará el sábado 8 de agosto (21:00 horas) en el Camp de Mestalla la edición 54ª del Trofeu Taronja, que contará con el Newcastle United FC como rival invitado.

El conjunto inglés, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol europeo, visitará el Camp de Mestalla para participar en una cita histórica que cada verano reúne al valencianismo y sirve como presentación del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

El Valencia volverá a Mestalla el 8 de agosto / Biel Alino / EFE

El Newcastle United FC llega a Valencia avalado por una destacada trayectoria en el fútbol inglés y europeo. ‘Las Urracas’, campeones en cuatro ocasiones de la máxima categoría inglesa y ganadores de seis FA Cup, entre otros, se han consolidado en los últimos años como uno de los equipos más competitivos de la Premier League.

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