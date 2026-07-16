Ferran Torres y Álex Grimaldo quieren seguir la estrella de Raúl Albiol

España tiene una ocasión de oro para lograr su segunda estrella. Los de Luis de la Fuente son los que mejor juego están desplegando, dominando siempre a sus rivales de principio a fin. El hito Mundial que puede darse para el fútbol valenciano está cerca de llegar y no hay mejor ocasión esta, ya que tanto Ferran Torrescomo Álex Grimaldo se han plantado en toda una final en la que se espera a Argentina o Inglaterra. De jugar algún minuto, serían los primeros valencianos en disputar una final de un Mundial.

¿Y Raúl Albiol? El central valenciano ganó la Copa del Mundo de 2010, pero no participó en la final en la que el gol de Iniesta hundió a unos Países Bajos que gozaron del beneficio arbitral de Howard Webb durante prácticamente los 120 minutos de encuentro. El central fue una de las piezas importantes dentro del vestuario más allá de tener minutos y dejó claro que si no hubiera coincidido con los Puyol, Piqué y Ramos, sus estadísticas de minutos serían muy distintas.

Raúl Albiol, campeón del mundo con España en Sudáfrica / SD

El de Vilamarxant, sin equipo desde hace dos semanas tras terminar su vinculación con Pisa, tiene ya 40 años. Disputó 58 encuentros con la selección española, pero en aquel Mundial no jugó ni un sólo minuto, mientras que en el de 2014 sólo jugó un partido, completándolo tras salir de titular en la paliza a Australia (0-3). Cabe recordar que su ciclo con la selección cuenta con momentos álgidos en Eurocopa y Mundial, coincidiendo tanto con Luis Aragonés como con Vicente del Bosque, lo que demuestra que tenía la confianza de ambos seleccionadores de la etapa más exitosa de la historia del fútbol español.

Ferran Torres con Grimaldo ante Albania / EFE

Ferran, jugador número 12; Grimaldo sin debutar

Ahora la comparativa la podemos tener con Grimaldo, que todavía no ha debutado en la cita mundialista o con Ferran, que es una pieza clave para De la Fuente como revulsivo de banquillo a pesar de haber sido titular en el debut contra Cabo Verde. En total, ha disputado 225 minutos, repartidos en todos los partidos del campeonato. Pese a no marcar (ha estrellado dos balones en la madera y se le anuló un gol ante Arabia), de sus botas salió la asistencia a Merino que dio la victoria ante Portugal en Octavos de final. Además, el de Foios ya es el valenciano con más internacionalidades, con 64 partidos.

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De hecho, Ferran está siendo uno de los hombres de confianza de Luis de la Fuente, ha tenido momentos importantísimos en el Barcelona y por algo ha llamado la atención del PSG de Luis Enrique. Hasta el momento no ha visto portería, pero Ferran Torres tiene en el punto de mira la final y puede ser importante en la cita de Nueva York.