El furor se apodera de España: la "guerra" por conseguir una camiseta de la Selección

Esta España ilusiona, y eso es un hecho. El buen juego, la solidez defensiva y las victorias han hecho que la gente esté enganchada a la Selección como hace años que no se veía. Esta emoción se ha traducido en que cada vez más personas quieran tener una camiseta para recordar este Mundial y lucirla en los encuentros con amigos para seguir los partidos. La demanda de estas ha aumentado significativamente y ha provocado que crezcan los problemas para conseguirlas, como "stock" limitado, pocas tallas o incluso agotamiento. Tras el pase a la final, después de eliminar a Francia, muchas personas se han lanzado a la calle en las últimas horas a intentar conseguir esta prenda tan solicitada.

Según han confirmado varios puntos de venta oficial, el furor por conseguir una camiseta de España está siendo bastante grande. La disponibilidad para poder comprar una es limitada, y algunas tiendas están teniendo problemas para satisfacer la totalidad de la demanda. La situación que hay al visitar algunos de estos comercios es la de que hay pocas unidades a la venta, las que hay son de tallas muy concretas, tan solo unas pocas tallas S y M y otras de niños, y lo más sorprendente de todo: tan solo queda la primera equipación, puesto que la segunda, la camiseta blanca, está totalmente agotada. "Tuvimos un primer cargamento que se agotó bastante rápido, hicimos una reposición y también nos quedamos sin unidades enseguida y actualmente no tenemos ni en el almacen", afirma una trabajadora.

Pese a que el precio de las camisetas oficiales pueda ser algo elevado en algunos casos, 100 euros en el caso de la talla de adulto y 75 en la de niños, este no ha resultado un problema para mucha gente y es que, como se ha dicho, los pedidos están superando las previsiones.

¿Por qué la blanca?

Una de las cosas más sorprendentes de toda esta situación es como la segunda equipación está triunfando, todavía más si cabe, que la roja. "Habitualmente la camiseta que mejor acogida tiene es la primera, pero puede ser que muchas personas ya tenga una de otra temporada y ahora han querido cambiar", cuenta otra empleada de uno de los puntos de venta oficial. Carlos, un aficionado equipado con la eslástica blanca, lo confirma: "La verdad es que ambas equipaciones me gustan, pero creo que el blanco se puede combinar mejor con la ropa y es por ello que decidí comprármela".

Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores Moda de España, explicaba que “la ropa deportiva hace muchos años que ha entrado a formar parte de nuestro día a día, y no precisamente para usar en un gimnasio o en una pista deportiva, forma parte del ‘street style’. En el éxito de la camiseta blanca se detecta este fenómeno general, pero también el orgullo de pertenencia que despierta la selección española de fútbol unido a unos elementos de estilo muy inteligentemente escogidos: el color blanco suaviza y facilita el uso".

Crece la compra falsificada

Aunque para muchas personas el precio de una camiseta verdadera no suponga un problema, para muchas otras sí lo que es. Es aquí cuando surgen otras opciones, como el adquirirla a algún vendedor ambulante que planta su puesto en medio de la calle o en la playa. Esto surge como una alternativa mucho más económica, ya que los precios oscilan entre los 15 y los 25 euros. Ante una opción que puede llegar a ser seis veces más barata, miles de aficionados dedicen lanzarse a ella.

Las falsificaciones cuestan millones de euros a las marcas; pero los precios de las oficiales, inasumibles en muchas ocasiones, hacen que se tenga que recurrir a ello. Una aficionada que lleva la camiseta de la Selección no ocultaba que la suya es una falsificación: "La mía no es auténtica, pero es que no me sale rentable gastarme 100€ en una. Y ya ni te cuento si quieres añadirle algún parche o el nombre y el dorsal de algún jugador".

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En este sentido, la chica añadía que en su grupo de unos 20 amigos "solo tres o cuatro de ellos tienen una camiseta oficial. Si la gente tiene la oportunidad de ahorrar dinero, es normal que lo haga. El otro día, después de pasar a semifinales, la gente iba como loca intentando comprar una a los vendedores ambulantes; hasta ellos se quedaron unidades y se las tuvieron que encargar. Además, prácticamente todos pedían la blanca", admitía.