El Levante UD refuerza su defensa con Aïssa Mandi
El defensa internacional argelino, con una amplia trayectoria europea, firma hasta junio de 2028 para reforzar la zaga granota
El Levante UD y Aïssa Mandi han alcanzado un acuerdo para que el defensa internacional argelino se convierta en nuevo jugador granota y refuerce la zaga del conjunto levantinista hasta el mes de junio de 2028.
Nacido el 22 de octubre de 1991 en Châlons-en-Champagne (Francia), Mandi es un central con una amplia trayectoria en el fútbol europeo. Formado en la cantera del Stade Reims, dio el salto al fútbol español en la temporada 2016/2017 para incorporarse al Real Betis Balompié. Tras cinco campañas en el conjunto verdiblanco en las que disputó la Europa League, en la temporada 2021/2022 fichó por el Villarreal CF, donde continuó adquiriendo experiencia europea jugando la Supercopa de Europa, la Champions League y la Europa League.
Posteriormente, en la campaña 2024/2025, inició una nueva etapa en el LOSC Lille francés, equipo con el que la pasada temporada participó en un total de 40 encuentros, repartidos entre 29 partidos de liga y 11 de la UEFA Europa League.
A lo largo de su carrera, Mandi acumula 206 partidos en LALIGA, además de siete encuentros en la UEFA Champions League y 22 en la UEFA Europa League, cifras que avalan su experiencia al máximo nivel.
El defensa, además, es internacional con Argelia, participando este verano en el Mundial.
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