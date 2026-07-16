El Valencia Basket Femenino ya conoce su grupo de Euroliga

La temporada europea del Valencia Basket Femenino ya va cogiendo forma. Ya se conocen cuales serán los equipos a los que se enfrentará el club dirigido por Javier Torralba en esta nueva edición de la Euroliga Women, en la que se encontrará en el 'Grupo C'. La pasada temporada, el equipo, entonces dirigido por Rubén Burgos, no logró un desempeño sobresaliente en la máxima competición europea y se fue eliminado en la segunda ronda después de perder cuatro de los seis partidos correspondientes a la segunfa fase.

La llegada de jugadoras de la talla de Helena Pueyo, Marta Suárez, Alicia Flórez, Virag Kiss o Kamila Borkowska ha provocado una revolución total en la plantilla del equipo con el objetivo claro: mejorar el desempeño de la temporada pasada en competición europea y mantener la misma exigencia en las competiciones nacionales.

Fenerbahçe y Rapid de Bucarest y un tercero a decidir

Las jugadoras entrenadas por Javier Torralba volverán a enfrentarse a un Fenerbahçe que regresa a la máxima competición europea con la intención de revalidar el título de campeonas. El equipo turco ya sabe lo que es jugar y ganar en el Roig Arena al Valencia Basket después de sus enfrentamientos la temporada pasada. Como locales, el equipo 'taronja' perdió el partido por una diferencia de tres puntos, siendo 72-75 el marcador final. Como visitantes, la paliza fue aún mayor por parte de las turcas a las valencianistas, que vencieron por una diferencia de 22 puntos.

Partido de Euroleauge women entre el Valencia Basket y el Femerbace. / Francisco Calabuig / LEV

Por su parte, el Rapid de Bucarest no sabe lo que es jugar todavía en el recinto valenciano. Las campeonas de Rumania llegarán a València sin haberse enfrentado antes al equipo dirigido por Javier Torralba, pero no será un partido fácil. Vienen de vencer en su competición doméstica con jugadoras de la talla de Claudia Cuic, Taylor Murray o Maxuella Lisowa-Mbaka.

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El tercer rival todavía no está claro, ya que saldrá del enfrentamiento entre el cuarto partido de clasificación que tendrá lugar poco antes del inicio de la competición. El Flammes Carolo Basket de Francia deberá enfrentarse al Brno checo, y de este partido saldrá el segundo equipo que disputará el encuentro decisivo frente al Umana Reyer Venezia de Italia, equipo al que el Valencia Basket femenino venció en su primera EuroCup Women.