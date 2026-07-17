Acuerdo entre Levante UD y Atlético de Madrid por Julio Díaz

El Levante sigue confeccionando la plantilla para la temporada 26/27 y cierra su tercera incorporación tras Enzo Bardeli, Aïssa Mandi y Dani Requena. Según Mateo Moretto, el conjunto granota ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para que Julio Díaz se convierta en jugador levantinista y ya intercambian documentos. El lateral firma hasta 2030 y adquiere el 50% de los derechos del jugador por 1,5 millones de euros.

Julio Díaz calentando / Instagram Julio Díaz

Con tal solo 21 años, se crió en la cantera del Atlético de Madrid y esta temporada ha debutado con el primer equipo. Ha disputado cuatro encuentros dejando buenas sensaciones y ha levantado el interés de clubes de primera como el Levante.

El último partido que jugó fue ante el Valencia con esa victoria para los del Cholo Simeone por 0-2. Pero el partido más destacado fue ante el Sevilla tras disputar 86 minutos, dar una asisencia y siendo uno de los juagdores más destacados.

Ahora, Luis Castro ya puede contar con Julio Díaz para el lateral zurdo una de las posiciones que se tenían que reforzar, ya que Manu ánchez finalizaba cesión y Diego Pampín no ha renovado.

Llega Dani Requena

Por otra parte, Dani Requena se ha convertido en nuevo jugador granota tras el acuerdo alcanzado entre el Levante UD y el Villarreal CF para su cesión hasta final de temporada.

El centrocampista (12/02/2004, Cenes de la Vega –Granada-) inició su formación futbolística en las categorías inferiores del CF Sierra Nevada Cenes y del Granada CF. En edad alevín dio el salto a la cantera del Villarreal CF, donde continuó su progresión hasta debutar con el primer equipo el pasado 25 de mayo de 2025 en el encuentro disputado frente al Sevilla FC.

Dani Requena / LUD

La pasada campaña militó como cedido en el Córdoba CF, disputando 36 encuentros oficiales y anotando dos goles. Dani Requena también ha defendido los colores de la Selección española, tanto en el equipo Sub-19 como en el Sub-21.

Noticias relacionadas

El nuevo jugador levantinista se pondrá a las órdenes del técnico Luís Castro el próximo lunes.