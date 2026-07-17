Intervenidas 2.000 camisetas falsas del Mundial de fútbol en un almacén

Funcionarios de Vigilancia Aduanera han intervenido cerca de 2.000 camisetas falsificadas de varias selecciones de fútbol participantes en el Mundial en una operación en un almacén logístico de Humanes (Madrid), informa la Agencia Tributaria.

La operación es fruto del refuerzo de las actuaciones con motivo del inicio de la Copa Mundial de Fútbol y se enmarca dentro de la campaña europea organizada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para combatir el comercio ilegal de productos falsificados.

En otra operación, Vigilancia Aduanera ha desmantelado en una nave de Getafe (Madrid) una fábrica con doce máquinas utilizadas para la falsificación en la que fueron intervenidas 1.200 prendas falsificadas que simulaban diseños y logotipos de conocidas marcas dispuestas para su comercialización.

En concreto se descubrieron seis máquinas para la impresión en prendas textiles y otras tantas para su planchado y los agentes descubrieron que era una fábrica de productos falsificados a demanda.

La misión (im) posible de encontrar una camiseta de España / L-EMV

Fabricar a demanda las camisetas dentro de España supone una novedad en el modo de operar de las organizaciones dedicadas a esta actividad, que habitualmente introducen las mercancías procedentes de Asia con la falsificación ya realizada en origen o bien ultiman en territorio comunitario la misma sin un esquema de producción a demanda.

El hecho de que esta fábrica estuviese dentro del territorio comunitario suponía que eludía los controles aduaneros y aseguraba a la organización la venta y distribución de productos falsificados sin necesidad de mantener un stock ya que las prendas eran fabricadas a petición de cada cliente.

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De las investigaciones practicadas se desprende que la maquinaria intervenida tendría un valor aproximado de 300.000 euros y una producción estimada de al menos 800.000 prendas anuales.