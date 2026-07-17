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Los campeones del mundo recibirán anillos siguiendo la tradición estadounidense

La FIFA adoptará la tradición estadounidense de entregar anillos de campeón a los ganadores del Mundial 2026, con 30 piezas personalizadas.

Los campeones tendrán su propio anillo personalizado

Los campeones tendrán su propio anillo personalizado / EFE

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María Bas

MADRID

La FIFA ha anunciado que, siguiendo una tradición deportiva de Estados Unidos, los campeones del Mundial 2026, tras la final entre Argentina y España, recibirán un anillo galardón que será personalizado y a medida de cada jugador.

Por primera vez en la historia, los ganadores de la Copa del Mundo recibirán anillos de campeón. La FIFA anunció que "adoptará esta seña de identidad del deporte estadounidense" y se confeccionarán únicamente 2026 ejemplares, de los cuales 30 se otorgarán a los ganadores y el resto, 1996 piezas, se pondrán a la venta para los aficionados de todo el mundo.

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En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundo y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Después de la final del MetLife Stadium en Nueva Jersey, los jugadores recibirán unos anillos provisionales y, posteriormente, los 30 anillos se fabricarán a medida, cada pieza estará numerada y se acompañará del certificado de autenticidad.

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