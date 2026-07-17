Dani Requena llega cedido al Levante

Dani Requena se ha convertido en nuevo jugador granota tras el acuerdo alcanzado entre el Levante UD y el Villarreal CF para su cesión hasta final de temporada.

El centrocampista (12/02/2004, Cenes de la Vega –Granada-) inició su formación futbolística en las categorías inferiores del CF Sierra Nevada Cenes y del Granada CF. En edad alevín dio el salto a la cantera del Villarreal CF, donde continuó su progresión hasta debutar con el primer equipo el pasado 25 de mayo de 2025 en el encuentro disputado frente al Sevilla FC.

La pasada campaña militó como cedido en el Córdoba CF, disputando 36 encuentros oficiales y anotando dos goles. Dani Requena también ha defendido los colores de la Selección española, tanto en el equipo Sub-19 como en el Sub-21.

El nuevo jugador levantinista se pondrá a las órdenes del técnico Luís Castro el próximo lunes.