De la Fuente: "El árbitro no tiene que ser permisivo"

Luis de la Fuente, 65 años, atendió a SPORT tocando la final del Mundial del 2026 con la punta de los dedos. El técnico se sentó cómodamente a conversar en la ciudad deportiva del New York Red Bull, con calma, pero al mismo tiempo con la esperanza de ilusionar al país con la conquista de la segunda estrella en el duelo ante Argentina.

A pocas horas de esa gran final del mundial, ¿cómo lo está viviendo?

Pues desde la tranquilidad, muy ilusionados y con mucha motivación. El partido tiene todos los ingredientes con que debe contar un duelo de estas características, pero en lo personal calma tranquilidad disfrutando el momento y sobre todo disfrutando de la convivencia que tenemos, que es fantástica y disfrutando además de la actitud de los jugadores que están pues eso, ansiosos porque llegue el día.

¿Lo vive como otras finales en categorías inferiores o no tiene nada que ver esto?

No, hombre, tiene mucho más. El propio inconsciente te dice que tiene mucha más repercusión, más responsabilidad. Mediáticamente esto es impresionante, pero a nivel interior y a nivel de mentalidad, pues yo cuento siempre los partidos, con la misma responsabilidad, la misma profesionalidad y el mismo rigor. Entonces, en lo en lo personal, pues creo que recuerdo la misma emoción que seguramente recordaba cuando tenía esas otras responsabilidades. Sí, es verdad que con el paso del tiempo uno empieza a saborear más cada momento, lo valora más y uno es más consciente de lo que lo que vive. Quizás ese en eso, la experiencia en eso sí que es un grado.

Lamine tiene un golpe en la jugada del penalti y hemos actuado con precaución

Hablando del del equipo, a Lamine lo hemos visto ahora un poco cojo, ¿no sé si es que está un poco tocado?

No, tenía un golpe del último partido, sí, era un golpe en la jugada del penalti y y por precaución, por seguridad, por tranquilidad para él y para todos y porque sobre todo que tenía una ligera molestia que le impedía entrenar con el total normalidad ayer preferimos que hiciera otro tipo de trabajo. En este entrenamiento ya se incorporará con el grupo.

¿Y cómo lo estás viendo a él en general? Hemos leído que ha dicho que esperaba más de él, ¿lo decía en el sentido de que quiere que siempre pueda mejorar?

Claro, hombre, yo espero más de todos, no solo de él, no es un no es un reproche, vamos, faltaría más. Estoy encantadísimo con el rendimiento de Lamine, pero como de todos, y es una máxima que tenemos marcada muy o muy interiorizado en este grupo es que cada día queremos ser mejores. Lamine tiene un potencial futbolístico excepcional con un crecimiento y un un límite que nadie vemos ahora y por eso él es el primero que quiere, seguro que quiere, que se exige cada día más porque insisto es que su calidad, su talento y su responsabilidad con la gente que le sigue, es lo que demanda.

En Times Square aparece su imagen gigante junto a la de Messi...

Lo que hay que entender es que es un chico que tiene 19 años. Messi tiene 20 más. Y Messi también ha vivido estas situaciones cuando era tan joven como él, pero ahora seguramente las viva de diferente manera como lo vivió entonces.Lamine es un chico joven, muy maduro, pero que hay que acompañarle. En ese proceso estamos también, además de lo futbolístico, en lo humano, en lo personal, hay que estar siempre con él.

Ahora mismo no hay comparación entre Messi y Lamine

Y el el duelo mediático que estamos organizando un poco entre todos, entre Lamine y Messi, ¿cómo lo ve?

Son dos futbolistas geniales, pero no, ahora mismo no hay comparación, es decir, no hay comparación, ¿por qué? Porque Messi tiene una trayectoria como no ha tenido nadie en el mundo del fútbol y y Lamine está empezando. Hay que darle tiempo al tiempo y sobre todo ser prudentes y entender que Lamine está en ese proceso todavía. Es muy bueno, sensacional, está superando todos los registros seguramente de alguien con su edad, pero estamos hablando de Messi, Messi son palabras mayores.

¿Qué le preocupa más de Leo?

Que Messi pueda hacer uno de sus grandes partidos como siempre. Pero Lamine también puede hacer su partido. Yo pienso lo que puedo controlar. Y entonces lo que podemos controlar que es el rendimiento de nuestros jugadores de alguna manera. Y yo me quedo así, tengo que elegir una de las dos opciones, obviamente lo que elijo es que el equipo tenga el día.

¿Es mjuy difícil hacer un sistema antiMessi?

Bueno, es que nosotros tenemos que hacer valor nuestras fortalezas. Nosotros somos un equipo muy disciplinado tácticamente, que tenemos una un sistema defensivo muy muy equilibrado y trabajaremos así independientemente de si está Messi o no, evidentemente en situaciones muy puntuales requiere de un una atención especial en zonas del campo. Entonces sí que se le aplicará esa forma de trabajar. Pero lo importante es pensar en hacer nuestro trabajo, pero no podemos condicionar nuestra nuestra actividad, nuestra idea por por ningún motivo. Si hay que adaptarla, pero nosotros tenemos que ser fieles a lo nuestro de siempre.

Julián Álvarez me parece un futbolista genial

¿De Julián, que en su día lo catalagó como uno de los mejores del mundo, que puede decir? El tiempo le ha dado la razón.

Ttiene que ver también con los gustos y sobre todo con los gustos de determinados jugadores que encajen en un planteamiento en una idea que tiene alguien y seguramente hay otros jugadores excepcionales, pero que seguramente bajo nuestro punto de vista no encajaría igual en nuestra forma de de trabajar por lo que fuera. Dicho esto, a mí Julián me parece un futbolista genial.

¿La decisión más difícil que ha tenido que tomar es la de sentar a Pedri?.

No, ni mucho menos. Ha habido otros mucho más difíciles. Aquí esto es un equipo y un equipo consiste en en utilizarlos todos. Los 26 jugadores convocados tienen su importancia. Vosotros, en la prensa, le dais mucha importancia en que si sale en el minuto inicial y como decís en el equipo inicial. A las pruebas me remito y los jugadores que han salido ya con el partido avanzado, han sido determinantes, pero no en estos últimos partidos y y sé que tenemos en la memoria a Mikel Merino. Es que tirando de histórico en el pasado también han sido determinantes otros jugadores en momento más avanzados del partido. Y el partido dura hasta que pita el final el el árbitro.

¿Entonces Pedri y Olmo son compatibles?

Sí, hay jugado mucho juntos. El problema o la suerte que tenemos es que disponemos de Fabián, Rodri, Zubimendi y yo, que conozco muy bien a todos, lo único que tengo que hacer con ellos es actuar con justicia. Es lo que creemos que es más importante, más interesante para el equipo y se toman ese tipo de decisiones, pero es que somos unos afortunados, Tenemos a Gavi y a Baena, que la gente se olvida enseguida de todo el potencial, todo lo que tenemos, los grandes futbolistas que tenemos.

Luis de la Fuente, sonriente antes de la final del Mundial contra Argentina / Pablo García

¿Qué significaría ganar el Mundial?

Primero eh felicidad por ver a un país disfrutando de un éxito común, entregado, recuperar ese eso que decíamos hace ceder a tiempo del espíritu del 2010, volver a, insisto, ver a un país unido en un objetivo común y luego todo pues satisfacción también en el trabajo bien hecho, en el trabajo realizado, llegar a ya no ganarlo, llegar a una final es dificilísimo. E ir avanzando en las eliminatorias, no te quiero ni contar. Y vamos a tener la posibilidad de pelear por ganar un título mundial, ese es el verdadero éxito. Ganarlo o no ganarlo, luego influyen 50.000 factores y a veces incluso, siendo infinitamente superior al rival, lo puedes perder.

Argentina jugará su fútbol y nosotros nos centraremos en el nuestro, tengo fe ciega en el árbitro

Se habla mucho y se teme de la dureza de la Argentina, que sea un un poco como Uruguay, el que hablaste incluso de es el partido más violento que has visto, ¿no? ¿Teme el juego duro de la Argentina?

Ahí mucho que decir la actuación del árbitro. El árbitro (Slavko Vincic) no puede actuar con permisividad y permitir que se exceda el el reglamento y se supere esa esas líneas de la legalidad futbolística. Entonces, yo tengo fe ciega en los árbitros, pero también tengo fe ciega en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partido tenemos que plantear. Nosotros en determinados escenarios no nos sentimos cómodos. Nos sentimos cómodos en el escenario del fútbol, del juego, de ser fieles a nuestra idea, de no entrar en provocaciones que no quiero decir que Argentina vaya a hacerlo, Argentina va a jugar su fútbol, pero nosotros tenemos que centrarnos única en exclusivamente en lo nuestro, en potenciar nuestro estilo, en mejorar nuestro estilo. Y en eso estamos, eso será. Si estamos cerca de nuestra idea, cerca de la propuesta que nos ha traído hasta aquí, todo lo que nos acerque a ello, tendremos más garantías de pelear por ganar. Si nos alejamos de nuestra idea y de nuestro modelo, sufriremos.

¿Y cómo cómo ha vivido este proceso del empate contra Cabo Verde, de muchas críticas ahora se ha pasado al otro extremo?

Pues nosotros exactamente igual, sabiendo que lo importante es el proceso, sabíamos dónde estábamos, dónde llegábamos, cuál era el recorrido que teníamos que que que recorrer y la verdad es que con total normalidad. Sabiendo que los futbolistas estaban en ese proceso de adaptación, de llegar, de adquirir ritmo con una competición que es totalmente novedosa. Curiosamente jugamos los dos finalistas, los dos equipos que no hemos podido ganar a Cabo Verde. O sea, quiere decir que tan justitos no serían, tan malos... pero yo entiendo que para la gente que no es profesional les resulte sorprendente. Para los profesionales te garantizo que no.

Volviendo al lado personal, tiene contrato hasta el 2028 ¿ganando se ve en el Mundial de de España 2030 como seleccionador?

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(Sonríe). Yo soy muy cortoplacista en en todos planteamientos. Mi idea ya es primero obviamente entrenar hoy, entrenar mañana, así sucesivamente hasta jugar el partido de la final y luego ya pensar en lo que haría el lunes después del partido. No miro a años vista, se me escapa. Ahora, si me preguntas ¿te gustaría? Claro que me gustaría, a quién no le va a gustar. Pues claro que sí. Pero dicho eso, antes hay que que pensar en el Mundial y en las otras competiciones.