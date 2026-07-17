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Joan Capdevila pide ayuda a Trump para ver la final en Nueva York tras negarle Estados Unidos la entrada al país

El que fuera lateral izquierdo titular con el combinado de Vicente del Bosque no puede viajar a Estados Unidos al serle denegado el ESTA, documento para poder entrar en Estados Unidos

Joan Capdevila.

Joan Capdevila. / EFE

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EFE

Madrid

El exfutbolista Joan Capdevila, que se proclamó campeón del Mundo con la selección española en Sudáfrica 2010, ha pedido ayuda en las redes sociales tras denegarle la entrada a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial que el domingo van a disputar España y Argentina.

El que fuera lateral izquierdo titular con el combinado de Vicente del Bosque no puede viajar a Estados Unidos al serle denegado el ESTA, documento para poder entrar en Estados Unidos.

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA", denuncia en X Capdevila que había aceptado la invitación de la Federación Española de Fútbol a los integrantes de aquella plantilla que se proclamó campeón del Mundo.

"¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", añade en su cuenta.

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"No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol...Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida", completa en X el exjugador español que inicia su nota con "Necesito ayuda Donald Trump".

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