Las pantallas LED para el Mundial transforman la pasión de los pueblos y ciudades en el negocio del verano

El Mundial de España está levantando la pasión por el fútbol hasta en los más reacios al deporte rey y las ganas de ver al combinado nacional levantar el trofeo nuevamente han ido creciendo de forma exponencial conforme las rondas iban pasando. Prueba de ello es el ambiente que se vivió durante el partido contra Francia en muchos de los pueblos de Valencia. Foios, l'Eliana, Riba-Roja del Túria, Bunyol o El Puig fueron tan solo algunas de las localidades que pusieron el que hasta ahora ha sido el partido más importante de la selección española en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en pantallas gigantes para que sus habitantes pudieran disfrutar del encuentro de semifinales.

Así se ha vivido el Francia - España desde el Roig Arena / Miguel Angel Montesinos

No se ha quedado tan solo en los pueblos. El Roig Arena también abrió sus puertas para que los aficionados pudieran disfrutar reunidos del partido y la Fonteta también cumplió con su labor el pasado viernes 10 para el partido contra Bélgica. Ver un partido del Mundial de forma masificada es una experiencia que gusta a muchas personas y de la que las empresas de alquiler de pantallas LED pueden sacar un gran beneficio. Es la oportunidad de juntarse a celeberar los goles y motivar a una hinchada a unificar los sentimientos compartidos por el deseo de ver a un país levantar la Copa del Mundo, pero también una forma de sacar ganancias a un servicio poco aprovechado durante el resto del año.

El precio de las pantallas

Se trata del negocio del verano. El modelo explota al máximo dos de los principales motores del verano en lo que a motivar a la gente se refiere: el Mundial de fútbol y poder pasar tiempo con amigos. Una pasión que hace enloquecer tanto a jóvenes como a adultos y que genera beneficios gracias a los apasionados. Publigrama, una de las empresas que alquila pantallas de forma temporal, ya cuenta con experiencia de la Eurocopa. "El Mundial es una cita más importante, hay más demanda, pero ha sido muy similar a hace dos años en la Eurocopa", aseguran desde la propia empresa. Una época en la que, pese a que haya mundial, también se suele notar el efecto del alquiler de pantallas gigantes destinadas a las fiestas de pueblo o celebraciones grandes.

Las cantidades a pagar dependen del tamaño de la pantalla. Las más comunes, de entre 3'5x2 y 5x3 metros cuadrados, se encuentran en un baremo que oscila entre los dos mil y los tres mil euros al día. Un precio que no es desorbitado si se tiene en cuenta la mano de obra especializada, la presencia de los técnicos durante el evento y la posibilidad de alargar el servicio llegando a un acuerdo para mantener un precio final según la cantidad de días, como es el caso de un Mundial con varias eliminatorias previas hasta la gran final.

Uno de los factores que no afecta al coste total es el sonido, que ya va incluído en el alquiler inicial de la pantalla LED gigante. La posibilidad de generar pantallas más grandes permite también abarcar un espacio mayor y dar la oportunidad de disfrutar del evento a un número mayor de personas del que se pueden reunir en una casa o un chalet particular, pero también bajo un mayor coste, al que se pueden sumar extras como la estructura necesaria para su montaje.

Pantallas de quita y pon

La tecnología y los avances técnicos han avanzado notablemente en los últimos años y se nota. Las facilidades para montar y desmontar las pantallas cada vez son mayores, lo que facilita que muchas de ellas se pongan y se quiten de forma constante para no entorpecer ni paralizar la vida diaria de los pueblos y ciudades que dispongan de estas. Todo se basa en una estructura 'truss' básica, sobre la que se colocan las pantallas, para que se puedan ver de forma correcta desde cualquier lugar.

Un montaje que no es sencillo, pero tampoco es excesivamente complicado. "Tardamos más o menos lo mismo en montar que en desmontar", afirman desde resonarent, la empresa que pondrá una pantalla de 3x2 metros cuadrados en la plaza de Rocafort. Un proceso sencillo que se basa en colocar dos torres, montar un puente 'Truss' para dejar firme la estructura y unir los modulos de las pantallas de forma que se pueda ver el partido con la máxima calidad posible. "Montar el Truss es lo más sencillo, luego la pantalla es como un lego. Lo más duro de todo es mover las torres en un suelo que no es plano", confiesan desde la propia empresa.

Estructura montada en Rocafort para poder ver el partido de semifinales / Redacción Levante-EMV

El éxito de las pantallas ha permitido compartir la pasión por el fútbol a lo grande y rodeado de personas que también anhelan el triunfo de la selección nacional. Sin embargo, el fenómeno no ha evitado que las pantallas de televisión también hayan aumentado su venta de forma considerable en los meses previos a la competición mundialista. Los televisores de más de 75 pulgadas se han vendido un 30 % más, y los equipos con tecnología Mini-LED y OLED suben más del 50%. Un mercado que no solo vende más, sino que también vende televisiones más grandes.