Pérez Llorca, rumbo a Estados Unidos para la final del Mundial

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pone rumbo a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial que disputan este domingo España y Argentina en el MetLife de Nueva York. Por el momento, el viaje del mandatario del PP no figura en su agenda pública, mientras que Presidencia, pese a las consultas, no ha ofrecido explicaciones al respecto.

De hecho, no es el único político valenciano que está siguiendo estos días a la selección en Estados Unidos. El alcalde de la Núcia y amigo personal del president, Bernabé Cano (también hermano de la consellera de Industria, Marian Cano), lleva varios días de expedición futbolística por el Mundial.

Según ha transmitido en sus redes sociales, acudió al España-Francia que se disputó en Dallas el pasado martes. Parece que también vio en directo la otra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, en Atlanta. Publicó incluso una foto con el futbolista argentino Lautaro Martínez, el autor del gol decisivo que les clasifica para la final con España.

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Cano ha estado también en la Casa de España, con campeones mundiales como Iker Casillas, Pepe Reino o Fernando Llorente.