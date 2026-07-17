Stole Dimitrievski: "Renovar con el Valencia CF ha sido el mayor logro de superación de mi vida"

Stole Dimitrievski se ha convertido en uno de los pilares del Valencia CF de Carlos Corberán. El portero normacedonio ha conseguido lo que parecía imposible hace apenas medio año. Y lo ha logrado a base de esfuerzo, trabajo y nunca dejar de creer en sí mismo. Su primer año no fue fácil con la continuidad de Giorgi Mamardashvili. Tampoco arrancó bien el segundo con el fichaje de Julen Agirrezabala. Por si no era poco, todo se torció todavía más con sus controvertidas declaraciones desde la concentración de su selección que enfadaron al técnico y a sus compañeros y le costaron una multa económica del club.

Lo tenía todo en contra. Sin embargo, Stole ha sido capaz de darle la vuelta por completo a su situación deportiva y a su rol en el equipo. Se ganó la confianza del entrenador, lo arregló con todos sus compañeros, firmó una segunda vuelta con paradas inolvidables de 'valor gol' y ha renovado con estatus de portero titular. Como él dice, "quedarme en el Valencia CF ha sido mi mayor logro de superación". Reconoce que la temporada pasada fue el "prime" de su carrera deportiva, pero quiere más. El club, el equipo y la afición celebran su renovación como un fichajazo. Se lo ha ganado. 'Dimi' atiende en exclusiva desde el 'stage' de pretemporada del Valencia CF en Girona. Siempre habló claro. Hoy por supuesto también.

Tengo que empezar dándole la enhorabuena por el doble matrimonio de este verano. Con el Valencia y con su mujer.

(Sonríe). Sí, primero fue con el Valencia, luego con mi mujer, una de las cosas más importantes de mi vida que puedo prolongar mi contrato con el Valencia y pasar el día más feliz de mi vida hasta ahora con mi mujer. Así que estoy muy feliz y muy contento por las dos cosas.

¿Qué significa para usted seguir en el Valencia?

Haber renovado con el Valencia es una de las cosas más importantes que he logrado en mi vida de superación. Es algo que siempre he querido, siempre lo he deseado porque sé cuál es el club, la afición y la historia que me importa mucho. Para mí quedarme es el logro personal es el logro más importante de mi carrera deportiva que he conseguido.

En su caso había que ejercer una opción de compra, en el caso de Guido no, había que ficharlo. ¿Hubiera firmado también si no llega a existir esa cláusula?

Seguramente que sí porque es un club en el que siempre he querido estar desde un principio y si puedo seguir muchos años, me gustaría seguir. Quedarme es una cosa increíble, lo he hablado con muchos familiares y amigos, les digo que para mí estar en el Valencia es un sueño, no sé si es realidad o estoy soñando cuando cierro los ojos, pero cuando los abro sé que estoy en el Valencia, así que es un sueño vivido en tiempo real.

Dimitrievski habla sobre su renovación / L-EMV

El club, el equipo y la afición ha celebrado su renovación como un gran fichaje.

La afición siempre me ha apoyado y me ha tratado increíblemente bien desde el primer momento, todo lo que le he podido devolver es poco, me gustaría devolverles a todos más cosas y vivir cosas importantes con ellos para poder agradecer ese apoyo que me están brindando y quiero verles disfrutar a ellos como yo disfruto estando en el Valencia.

Y todo gracias a una segunda vuelta espectacular con intervenciones de valor gol.

Para mí fue increíble. Ha sido mi 'prime' personal más alto en la portería. Hemos trabajado mucho con Marcos y con Andoni, mucho, mucho trabajo hay detrás para lograr eso. Con estos dos entrenadores, si tú entrenas bien, la vida se te hace más fácil para llegar a tu máximo nivel. Son otro nivel en su filosofía de trabajo, es increíble disfrutarlos y conseguir este primer mío.

¿Es el mejor momento de su carrera deportiva?

Sin ninguna duda me siento físicamente muy fuerte, me siento mentalmente, aunque siempre he estado, muy fuerte y creo que el año pasado fue mi prime, pero me gustaría trabajar mucho más que el año pasado para lograr un nivel mejor que el año pasado para dar muchos puntos al equipo.

Dejó muchos highlights, ¿cón qué paradas se queda de la segunda vuelta?

La de la Seal Sociedad fue muy buena, también la del Athletic, pero yo creo que la de Girona por el minuto, por el partido, por la victoria... es la mejor. No la creía tan buena y tan importante, pero cuando me la pusieron por la televisión, la vi muchas veces y sí, me quedo con la de Girona.

Vaya cambio de lo que empezó siendo su temporada a lo que acabó...

El cambio me lo fui trabajando desde el primer minuto que llegué al Valencia. ahí es donde empezó todo. He trabajado, he podido jugar y he podido demostrar a todo la gente que puedo dar mucho al Valencia y he logrado que ellos disfruten de mí un poco, aunque ahora me gustaría mucho más.

El primer año no fue fácil con Mamardashvili, el segundo tampoco con Agirrezabala, pero has sido capaz de darle la vuelta a tu situación en el Valencia. ¿Cómo ha vivido ese cambio?

Tengo confianza en mí y en el trabajo que hago día a día. Confío mucho en ese trabajo. En todos los clubes en los que he estado siempre llegué con humildad y tranquilidad, y todo me lo he ganado a base de trabajo. La historia se ha repetido en Granada, en el Nàstic, en el Rayo Vallecano y también en Valencia. Esa es mi forma de ser: trabajar, sudar y conseguir todo lo que me proponga gracias a esa confianza y a ese trabajo.

Hubo un punto que parecía de no retorno en el Valencia CF con el episodio de la entrevista en relación a la titularidad de Julen y la posterior multa. ¿Cuál es su verdad de todo aquello?

Es una cosa que hice y nada de todo eso fue personal. Simplemente era una situación relacionada con el juego, la portería y el club. No hay que quedarse con ese tipo de recuerdos del pasado. Después pudimos estar todos contentos y felices. Obviamente, yo me metí en una presión mayor, pero pude demostrar y darle al equipo lo que necesitaba de mí. Ahora todas las partes estamos felices y contentas. Por eso estoy aquí y estoy feliz. Creo que la afición, el club y todo el mundo están felices de que esté aquí.

"Nnunca hubo un problema"

¿Cómo era su relación con Corberán entonces y cómo es ahora? ¿Han arreglado las cosas?

Bueno, nunca hubo un problema. Obviamente, como todos los jugadores, yo quería jugar y, cuando un jugador no juega, está molesto. El míster tiene que tomar decisiones por el bien del equipo y para conseguir ganar. Nuestra relación siempre ha sido buena y sigue siendo igual que antes. No ha habido ningún cambio. Ahora puedo ayudar al equipo desde un punto diferente y simplemente estamos contentos y felices para que el Valencia siga creciendo. Nosotros estamos aquí para ayudar al Valencia, nada más.

Tus dos primeros años no empezaron bien. ¿Siente que este tercer año puede empezar de otra manera y que todo va a salir como quiere?

Nunca puedes saber si todo va a salir genial o si todo va a salir bien. Yo me he preparado igual de bien el primer año, el segundo y también ahora para lo que viene. Obviamente, quiero ayudar al equipo al máximo. En los dos últimos años hemos empezado peor de lo que hemos terminado. La primera vuelta es algo que podemos cambiar. El año pasado mejoramos mucho fuera de casa durante la segunda vuelta y ganamos muchos más partidos. Ahora lo importante es estar todos unidos para empezar bien, porque el Valencia siempre acaba muy bien. Si empezamos bien, podremos lograr nuestros objetivos.

¿En algún momento llegó a pensar en tirar la toalla, rendirse o irse a otro sitio?

Mira, eso no va con mis principios. Tengo varios principios, algunos pueden ser buenos y otros malos, pero para mí esa no es una opción. Yo nunca tiro la toalla. Mi nivel de trabajo es muy alto porque me exijo mucho a mí mismo y peleo conmigo cada día para estar de la mejor manera posible. Ni al principio, ni al final, ni durante la temporada he tirado la toalla, porque eso no forma parte de mis principios.

DIMITRIEVSKI EN SAN MAMÉS / VCF

¿Se siente titular esta temporada?

He estado seis años en la selección de Macedonia jugando más de 200 partidos. En cada partido sentía el estrés y el nerviosismo por representar a mi país. Trabajar con esa presión y esa intensidad me ha traído hasta Valencia. Aquí uno nunca debe sentirse titular porque la competencia es muy exigente y hay que demostrar el nivel fin de semana tras fin de semana. Creo que ahí está la diferencia: exigirte en cada partido. Jugar en Mestalla es impresionante, es increíble con nuestra afición, pero para dar el nivel, estar tranquilo y mantener el foco, uno no debe sentirse titular. Así puede responder a la exigencia que requiere este club.

¿Corberán o alguien del club le ha garantizado que será titular?

No. Yo simplemente vengo aquí a trabajar, a dar mi mejor nivel en los entrenamientos y a prepararme bien para los partidos para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Como te he dicho, nunca me he sentido titular indiscutible porque, si me sintiera así, para mí sería una debilidad. Quiero exigirme y estar siempre en máxima tensión y máxima alerta en la portería, porque en esta posición siempre puede haber altibajos. Quiero estar tranquilo, concentrado y seguir creciendo personalmente.

El club está buscando un segundo portero. ¿Entiende la situación? ¿Asume esa competencia?

Es que en todos los años y en todos los clubes en los que he estado ha habido competencia. Hay que pelear y trabajar día a día. La competencia te hace mejor y te ayuda a crecer. Es una buena herramienta para sacar el máximo nivel de la portería y de toda la plantilla. Cuanta más competencia haya, más se exige cada uno y mejor rendimiento puede dar el equipo.

La parada salvadora de Dimitrievski, que celebró efusivamente el portero del Valencia CF / L-EMV

¿Cómo ve a los canteranos Vicent Abril y Raúl Jiménez?

Respuesta: Muy bien. Llevamos ya varios años trabajando juntos y también está Lain, que es aún más joven. Al final me recuerdan mucho a mis inicios cuando empecé en Granada. Es muy bonito tener chicos jóvenes con los que trabajamos cada día. Nosotros les exigimos a ellos y ellos también nos exigen a nosotros. Llevan varios años mejorando, asimilando la filosofía de Marcos y cada vez están mejor preparados.

Vamos a hablar del equipo. Voy con la pregunta del objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Valencia?

Bueno, siempre me hacen esa pregunta y está bien que sea así. Yo creo que el objetivo del equipo es que todos estemos unidos: directiva, cuerpo técnico, jugadores, prensa y afición. Nuestro objetivo pasa por mejorar los números del año pasado, tanto en casa como fuera. Mestalla es un estadio increíble e impresionante por cómo empuja cuando atacamos. Creo que, con toda esa unión que acabo de mencionar, podemos conseguir mejores números que la temporada pasada y alcanzar nuestros objetivos.

Este año hay un factor nuevo: será la última temporada en Mestalla. ¿Cómo crees que puede influinfluirquipo?

Mira (se señala el brazo), se me pone la piel de gallina. La primera vez que vine a Mestalla fue con el Rayo Vallecano y perdimos 3-0. Junto con el Benito Villamarín, es el estadio que más me ha impresionado como visitante. Jugar aquí como local es increíble. Cerrar un ciclo va a ser triste porque este estadio ha vivido momentos increíbles, grandes triunfos y también derrotas junto a la afición. Es algo muy emocionante para el valencianismo, para la ciudad y para todos. Pero también hay que crecer, mejorar y avanzar. Pasamos muchas veces por delante del nuevo estadio y también impresiona verlo. Creo que este es un año para conseguir cosas importantes y despedir Mestalla como se merece. Aunque despedir un estadio así siempre es difícil. Yo estuve convocado en el último año del Vicente Calderón y fue impresionante. Ahora el Metropolitano también lo es. Con Mestalla pasa algo parecido: he podido vivirlo como visitante y como local, y es un estadio impresionante. Despedirlo será algo triste, pero al mismo tiempo feliz y emocionante para todo el valencianismo.

El estadio de Mestalla será el escenario del primer partido del equipo en LaLiga, ante el Betis / VCF Media

Le pregunto por los fichajes. Empiezo por Guido. ¿Qué supone su continuidad?

Tener un campeón del mundo en tu plantilla siempre es ser un privilegiado, nos ayudó mucho en la segunda vuelta y estamos contentos con que esté aquí, al final es una pieza fundamental para nuestro juego y estoy muy feliz y contento por él porque ha decido estar por el Valencia y no por otros clubes cercanos...

¿Qué tal Justin de Haas que puede ser uno de sus centrales?

He entrenado poco, pero lo he visto bien, es el típico jugador holandés con altura, con fuerza suficiente para la Liga y le veo muy contento de que pueda estar con nosotros y pueda ayudar. Ya conoce la liga portuguesa que es parecida a la española, aunque la española con más nivel, y muy contento por él y por nosotros porque necesitábamos jugadores.

¿Y Dieng? De él de momento sabemos que está muy fuerte.

Está muy fuerte, tenemos calidad y fuerza y eso es un combo perfecto. Lo he visto poco porque he entrenado poco, obviamente necesitamos una adaptación y los que llevamos más tiempo en el club le vamos a ayudar a adaptarnos y conjuntarnos lo más rápido posible para poder competir y dar resultados.

¿Y cómo es Sato? Estamos expectantes por verlo jugar.

Sato es un el típico japonés. Yo ya he jugado con un japonés en el Nàstic de Tarragona, es muy concreto, muy práctico, tiene mucha calidad y, como Dieng, va a ser muy importante adaptarlo y conjuntarlo lo más rápido posible en pretemporada para que se sienta lo más cómodo para dar su mejor rendimiento. Cuando vas a un nuevo equipo y a una cultura diferente no es fácil, yo he visitado Japón y son muy disciplinados, muy culturales, muy educados... hasta cierto punto increíbles, así que hay que facilitarle entre todos nosotros la ayuda para que se acople, va a ser muy importante para nosotros, para ellos y para el equipo.

Está siendo un Mundial de porteros. ¿Lo está siguiendo?

Lo he seguido, han habido porteros increíbles. Suzuki de Japón es muy buen portero, muy joven, se ha adaptado, ha dado en Parma muy buen nivel y en el Mundial. Nosotros con Marcos y Andoni los analizamos desde nuestra perspectiva. A veces un portero hace un paradón, pero no colocación no es la adecuada. Muchas veces, al revés, recibe un gol, pero ha hecho todo lo correcto y ha sido más acierto del delantero. Todo esto lo analizamos y si me tengo que quedar con uno me quedo con Suzuki que ha dado un gran nivel y puede jugar en un equipo de Champions League.

"España se merece ganar el Mundial por el grupo que ha hecho con jugadores de clase mundial"

¿Campeón del mundo España o Argentina?

Veo a España campeona sin ninguna duda, al principio del Mundial soy fan de España y de los países balcanes.... Croacia me gusta y tengo varios amigos, pero también llevo quince años en España y me siento muy bien como en casa. Me gustaría que España haya hecho ese grupo y ese ambiente dentro del vestuario, estas cosas a la hora de las dificultades unes y ayudar a ir hacia arriba y se ha notado desde principio. Siempre pensé que España iba a ser campeona, es bueno para la Federacion, para los jugadores, para el país, España se merece ganar por el grupo que ha hecho con jugadores de clase mundial del primero al último.

Le gusta España y Le gusta la moda. ¿Le siguen dando la paliza los compañeros?

Muchas veces me dicen que solo yo puedo ponerme estas cosas y eso (Ríe), pero es mi personalidad, me divierto, también tengo inquietudes fuera del campo que distraen la mente durante la temporada con muchos partidos y eso siempre viene bien.

Amante del café, de la fotografía... ¿Ha descubierto nuevos hobbies en València?

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Sí, en València he conocido muchas cafeterías, me gusta ir, como a los restaurantes que me recomiendan los compañeros, soy muy de ir al restaurante a comer con la familia, he visitado varias playas fuera de València que me han recomendado los compañeros y los fisios, me gusta, pero siempre tranquilo, con mi pareja y descansar bien para el fútbol porque al final mi vida, todo lo que hago lo hago por el fútbol, amo este deporte