El test a Luis de la Fuente: "¿Aitana o Raphael? ¿Qué opción ha elegido como su canción preferida?

Luis de la Fuente no tuvo reparos en someterse al test de SPORT cuando está a las puertas de quizá convertirse en campeón del Mundo. Queda un último escalón como es ganar a Argentina en la final del domingo en Nueva Jersey.

Si España marcará el gol de la victoria y un jugador levantara la camiseta tipo Iniesta, ¿qué mensaje le gustaría que pusiera?

Va por vosotros, pensado en todo un país, en la afición que ha estado entregada, que hemos recibido innumerables muestras de afecto, de apoyo, de seguimiento. Eso me encantaría.

¿Se ha puesto de moda la canción de Aitana de Superestrella? ¿Se queda con esta o con la de Raphael, la de Mi gran noche?

Son muy buenas las dos, pero yo me voy a quedar con mi Quijote de Julio Iglesias.

¿Qué souvenir trae para tu familia para este Mundial?

El mejor regalo es la ilusión que traemos todos acompañándome, estando cerca de mí, dándome fuerzas, es el mejor recuerdo que vamos a tener y que van a tener seguramente de esta experiencia.

¿Un juego o pasatiempos que hayas tenido en este Mundial? Si ha tenido tiempo libre...

Bueno, la verdad que no, el pasatiempo que tenemos afortunadamente como es nuestro trabajo, me gusta leer mucho, me gusta, pero sobre todo en los momentos que dedicamos con el trabajo y con los momentos de disfrutar y tomar una un refresco, una cerveza con nuestro grupo de trabajo, ese es el momento de paz.

¿La canción que más ha escuchado durante este Mundial?

Pues seguramente Quijote de Julio Iglesias, también soy muy cansino con ese tema

¿Qué selección le ha sorprendido más?

Yo creo que hemos visto un mundial con gran nivel futbolístico, con selecciones que insisto no tenían ese nivel ese reconocimiento mediático y nos han sorprendido. Ya sé Cabo Verde, pero bueno, yo creo que ha sido un dato muy importante en ver que las cuatro semifinalistas éramos las cuatro primeras selecciones en el ranking FIFA. Luego eso también demuestra el tremendo potencial futbolístico que había en este mundial.

¿Algo que se le dé mal?

Cocinar

¿Quién querría que llegase más lejos y ha caído antes de lo que pensaba?

Alemania o Brasil, por ejemplo, que para mí eran de también de las candidatas a a pelear este Mundial, es sorprendente, pero vuelvo a decir eso solamente demuestra el gran nivel futbolístico que había en todos los competidores de esta edición.

Y la última en mundial del 2026 ha sido más de delanteros, de medios, de defensas o de porteros?

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Mira, pues yo creo que ha sido más de equipo. Creo que hemos llegado a la final las dos selecciones que más sentimiento de equipo tenemos. Y ese es la verdadera fuerza de una selección competitiva.