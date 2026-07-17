Los afortunados valencianos que presenciarán la final del Mundial en Nueva York: "Compré la entrada hace un año"

Lo que muchas veces puede llegar a parecer suerte, es fácil de transformar en planificación. La venta de entradas para la final del Mundial está suponiendo un caos total para aquellos españoles que desean conseguir entrar al estadio para ver un partido que ya forma parte de la historia deportiva de España. José Manuel Peiró es uno de esos valencianos previsores que tienen entrada para el partido que enfrentará al combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente frente a la selección argentina.

Jose Manuel Peiró en Guadalajara antes del partido que enfrentó a España contra Uruguay / Cedidas por Jose Manuel Peiró

No es cosa de un solo día ni el capricho de asistir a un mundial "porque es en Estados Unidos". La pasión de José Manuel por la selección viene de mucho antes. Desde el año 2004, año de la Eurocopa que ganó Grecia de forma sorprendente, él y sus amigos tan solo se han perdido una competición internacional en la que la selección española haya aparecido: el Mundial de 2010 en Sudáfrica. El Mundial que ganó España hace ya dieciséis años es la espinita clavada en su casi impecable trayectoria con el combinado nacional. "Sabíamos las fechas de las finales desde julio del año pasado, cuando España aún no estaba ni clasificada", explica el hincha de la selección. Fue saber las fechas y la hoja de ruta estaba clara: reservaron el hotel en julio de 2025, compraron los billetes de avión en enero y tenían las entradas asignadas poco tiempo después. Todo con una alternativa: "si no llegamos la final, vamos igualmente y hacemos turismo".

José Manuel Peiró y sus amigos durante el último partido de fase de grupos en Guadalajara / Cedidas por Jose Manuel Peiró

El destino no ha querido quer fuera así, quiso que España llegara a la final y que José Manuel, junto a sus amigos, pudieran viajar a Estados Unidos a un precio mucho inferior al que ahora sale en las últimas ofertas disponibles. Poco menos de 1.500 dólares -unos 1.400 euros- son los que se han gastado él y sus amigos en tres días de hotel, vuelos de ida y vuelta y unas entradas a un partido que no olvidarán jamás.

Las entradas más codiciadas de España

Un bien tan valioso tiene a miles de personas con los ojos puestos en él. No son pocas personas a las que les brillan los ojos cuando ven que tienen cerca a una persona que tiene en su poder una entrada para la final de la competición más importante del mundo en lo que a selecciones se refiere. Son muchas las personas que le han preguntado a José Manuel por las entradas, tanto con la intención de recomprarlas como queriendo buscar el lugar de la venta más cercana y asequible. "Ayer me ofrecieron 8.000 euros por la entrada, pero un tema moral que me impide venderla y creo que mi trayectoria con la selección vale más que eso", afirma el de Ontinyent.

Peiró junto a unos amigos antes del partido de fase de grupos en Guadalajara / Cedidas por Jose Manuel Peiró

No todo tiene un precio económico, a veces el orgullo, la satisfacción y el poder vivir una experiencia rodeado de las personas con las que se ha compartido una historia vale mucho más. Son 22 años ya viajando con una selección que, desde entonces, ha dado tanto alegrías como tristezas, pero hasta hace dos años, en la Eurocopa de Alemania que ganó la selección, no habían pisado una fase más allá de unos cuartos de final, todos los partidos eran octavos o fases de grupos. "Fuimos a la Eurocopa de Austria y nos quedamos sin entrar, sabemos lo que cuesta y lo que hemos peleado todos estos años", asegura, pero sabiendo que un precio desorbitado sí que le haría vender la entrada.

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De 265 dólares a 9000 euros

Pensar que las entradas para la final de una competición como la Copa del Mundo de la FIFA, en Estados Unidos, pueden costar algo menos de trescientos euros es, prácticamente, una locura. Pero nada más lejos de la realidad, es una certeza que muy pocas personas conocen. La FIFA, órgano rector del Mundial, dispone de entradas a través de cada federación nacional de fútbol. Son las llamadas "entradas para fans" que tienen un coste mucho más reducido que en el portal de venta de la propia organización internacional. Un dinero que, pese a que hay que adelantar, no es perderlo en el caso de que España no llegue a la final. "Las entradas son condicionadas a que España vaya pasando, se pagaban anticipadamente y si no llega al partido que has solicitado, te devuelven el dinero", aclara José Manuel, que estará en Nueva York dos días antes del partido.