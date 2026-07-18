¿Quién actúa en la final del Mundial 2026? Todos los artistas de la ceremonia de clausura y del descanso

La selección española juegará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio contra la selección argentina. Ambos equipos se enfrentarán en una final histórica para ganar la Copa del Mundial de la FIFA. El estadio de MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey vivirá una noche espectacular para el fútbol. Durante esta semana, La FIFA ha ido revelando el nombre de los artistas que actuarán en la final del Mundial 2026.

Así es 'Dai Dai' la nueva canción de Shakira para el mundial de fútbol. / Archivo

Ceremonia de clausura

La ceremonia de clausura del Mundial comenzará 90 minutos antes del pitido inicial, lo que significa que el evento empezará oficialmente a las 13:30 en Nueva York, a las 19:30 horas en la España peninsular.

Los artistas Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger se encargarán de dar comienzo al encuentro con la interpretación de "Desire", el himno oficial de la FIFA creado por el artista británico. Esta pieza musical ya funcionó como tema principal en el pasado Mundial de Clubes y ha sonado a lo largo de este torneo.

Además, la ceremonia inicial contará con la participación de la actriz y cantante Jennifer Hudson, quien será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos. La FIFA también ha confirmado la participación de otras celebridades internacionales como el streamer IShowSpeed, el actor Tom Cruise y el cantante Post Malone, encargado de encabezar el cartel en esta gran celebración.

Show de medio tiempo

La final del Mundial comenzará a las 21:00 horas, horario peninsular, y tras 45 minutos de juego, se realizará un espectáculo musical durante el descanso. Será la primera vez que una final de un Mundial de fútbol incluya un espectáculo durante el descanso del partido. Aunque el presidente de la FIFA lo ha definido como "será la actuación musical de 11 minutos más vista de la historia", la pausa podría prolongarse hasta los 30 minutos.

Entre los artistas confirmados figura la conocida "Reina del Pop" Madonna. La cantante y compositora Shakira y el artista nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026.

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También participarán el grupo surcoreano BTS, el ícono global de la música pop Justin Bieber, el director de orquesta Gustavo Dudamel, el coro infantil estadounidense PS 22 Chorus y el cantante británico Chris Martin, encargado de dirigir el espectáculo musical.